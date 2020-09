’Als ik zin heb in seks kan ik hem altijd bellen’

Gestoorde man

„Ik heb Toine leren kennen via Tinder, ruim een jaar geleden ongeveer. Ik was op zoek naar een vaste relatie, mijn vorige relatie was enkele jaren daarvoor verbroken en in die zoektocht was ik nogal fanatiek aan het daten geslagen. Ik kwam de ene na de andere compleet gestoorde man tegen. Je vraagt je na een tijdje af of er nog wel normale mannen bestaan.

Kinderwens

De een kon nergens anders over praten dan zijn ex-vriendin. En de ander legde al tijdens de eerste afspraak zijn kinky fetisj op tafel. Rode draad was toch wel dat het vooral om seks draaide allemaal. Maar ik was op zoek naar meer.

Althans, dat dacht ik. Na een tijdje begon het vrijgezel-zijn mij steeds meer te bevallen. Ik genoot van mijn vrijheid en de drang een vaste vriend te vinden, nam af. Ik had daarbij ook geen rammelende eierstokken, ik heb nooit een kinderwens gehad.

Player

Ik richtte mijn leven volledig in zoals ik het wilde. Ik maakte veel uren voor mijn eigen bedrijf, ging veel uit en ik maakte mooie reizen. En zo nu en dan zat ik weer even op Tinder. Zo kwam ik Toine tegen. We spraken af en er was zeker een klik.

Toine is mooi, een grote man met brede schouders en een heerlijk lijf. Maar hij is ook een player. Zo’n man die je nooit voor jezelf hebt. Hij was daar ook heel eerlijk in; een vaste relatie zag hij niet zitten. Ik kon hem daarin een hand geven. Ik zag vooral een vaste relatie met hém niet zitten, maar ik fantaseerde er wel al die eerste date over hoe hij in bed zou zijn.

Hittegolf

Diezelfde avond kwam ik dat al te weten. We hebben elkaar als wilde dieren bemind. Er was die week een hittegolf in Nederland en het zweet druppelde van onze lijven af. Ik snoof zijn zweetgeur op en werd er alleen maar meer opgewonden van. Toen we na afloop met elkaar op mijn balkon een sigaret rookten, spraken we het meteen naar elkaar uit: dit was heel lekker, dat moeten we vaker doen.

Netflixen

En zo geschiedde. Ik kan Toine altijd bellen als ik zin heb in seks. En hij mij. We verwachten verder niets van elkaar. We liggen soms ook wel eens een avond op de bank te Netflixen, maar ik zal Toine nooit als partner claimen. Hij is een vriend met wie ik ook seks heb. We kunnen het zonder enige jaloezie over onze dates met anderen hebben en elkaar een half uur later beminnen. We slapen zelden bij elkaar.

Traditioneel

Ik zal Toine nooit meenemen naar een verjaardagsfeest van vrienden of voorstellen aan mijn ouders. Ik zou niet weten hoe ik hem moet omschrijven zonder dat mijn vader en moeder een rolberoerte krijgen. Het is ze een doorn in het oog dat ik me niet settel en net als mijn jongere zus een gezinnetje sticht. Ze zijn wat dat betreft zo traditioneel. Ik hou dit lekker voor mezelf.

Diepere liefde

Het is heel bijzonder wat we samen delen, vooral omdat we elkaar alles gunnen. Als Toine mij morgen zou bellen om het sekscontact te verbreken omdat hij een leuke vriendin heeft gevonden, ben ik alleen maar blij voor hem. Hij zou dat ook voor mij zijn.

We zijn geen match op relatievlak. Ik kan heerlijk met hem kletsen, maar ik zou er niet aan moeten denken een week met hem op vakantie te moeten. Daarvoor zoek ik toch iets anders in een man. Die diepere liefde en verliefdheid die ik bij Toine gewoon niet voel.”

Jij op Vrouw

Wil jij ook jouw ’Tussen de lakens-verhaal’ vertellen? Dat kan hier.