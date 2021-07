6x leuke uitjes (met kinderen) voor deze zomervakantie!

Zinderende zomeravonden ARTIS

Sinds vrijdagavond 9 juli zijn bij dierentuin ARTIS in Amsterdam de zinderende zomeravonden te beleven. Iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond opent de dierentuin de deuren voor liefhebbers. Tijdens deze avonden kunnen gasten de Veelkleurige Liefdeswandeling lopen: een luisterwandeling, ingesproken door songfestivaldeelnemer Jeangu Macrooy, waarbij deelnemers leren over de veelzijdige vormen van seksualiteit in de natuur. Daarnaast vindt er in de Plantage Jazz Talents plaats en kun je genieten van jazzmuziek tijdens een avondpicknick.

Zomerdagen bij Paleis Het Loo

Van 17 juli tot en met 29 augustus organiseert Paleis Het Loo iedere maandag tot en met vrijdag de Zomerdagen. Het koninklijke paleis in Apeldoorn organiseert verschillende activiteiten. Zo zijn er vertelpodia waar gasten bijgepraat worden over de paarden, rijtuigen en de enorme tuin van het paleis. Er is een speurroute door de tuinen en je kunt een picknickmand reserveren bij het restaurant. Een cultureel uitje voor jong en oud.

Summer Feelings Toverland

Deze zomer viert Toverland de 20e verjaardag van het attractiepark met de Summer Feelings. Van 17 juli tot en met 5 september is het park in Sevenum iedere dag tot 9 uur ’s avonds geopend en kun je met de kinderen dus extra lang van de attracties genieten. Ook is er iedere dag entertainment, zoals een duikshow en een cocktailparty en er zijn iedere dag twee (interactieve) toneeluitvoeringen.

Theater: Sound of Music

De musicalklassieker The Sound of Music staat weer in het theater. Na maanden van lege theaters kunnen liefhebbers eindelijk weer een musical bezoeken. Deze musical is geschikt voor jong en oud. Deze zomer (tot en met 8 augustus) speelt de musical in het AFAS theater in Scheveningen, waardoor het leuk te combineren is met een dag aan het strand. Hierna tourt de musical langs alle grote theaters in Nederland, wie weet ook wel bij jou in de buurt!

Hemeltjelief Festival

In de zomer wordt het Hemeltjelief Festival omgetoverd tot Het Grote Zomervakantie Circus. Iedere woensdagmiddag (sinds 14 juli) wordt het terrein van de NDSM werf in Amsterdam getransformeerd tot circusterrein waar je indrukwekkende circusacts kunt bekijken én zelf uitvoeren. Er zijn creatieve workshops te doen, theatershows te bekijken en er vinden overige kinderactiviteiten plaats, zoals brood bakken en schminken.

Grootste speurtocht ter wereld

In de week van 2 tot 8 augustus wordt er een poging gedaan het wereldrecord van de allergrootste groene speurtocht te verbreken. Deze speurtocht van Soekky Stories (een app op je telefoon) is digitaal en gratis, dus iedereen kan meedoen. Het enige wat je hoeft te doen is zoeken naar een locatie bij jou in de buurt. In de speurtocht speelt Koos de Koala de hoofdrol.