Inge woont in Oekraïne: ’Het leger moest ingrijpen in de coronacrisis’

„In januari 2020 verhuisden we naar Oekraïne, vlak voordat de pandemie begon. We hadden daar al van 2010 tot 2014 gewoond voor het werk van mijn man, hij werkt in de akkerbouw. In 2014 verhuisden we weer terug naar Nederland, omdat het niet goed ging met het bedrijf. We zeiden meteen: mocht het bedrijf in de toekomst overgenomen worden, dan zouden we dolgraag terug willen. Uiteindelijk kregen we het langverwachte telefoontje: als we nog interesse hadden zouden we weer erg welkom zijn in Oekraïne. In Nederland werkte ik in als praktijkondersteuner in de huisartsenzorg. Nu help ik vrouwen die kampen met hormonale problematiek vanuit mijn eigen online praktijk.”

Maatregelen

„Het land heeft in het afgelopen jaar een aantal lastige periodes meegemaakt. Op dit moment valt het gelukkig mee, er zijn nu zo’n 600 tot 700 besmettingen per dag. Oekraïne heeft 42 miljoen inwoners. Er is op dit moment ook alleen nog een mondkapjesplicht, die er overigens al vanaf dag één is geweest. Verder is alles weer goed begaanbaar en open.

Dat is wel anders geweest. Het hoogste aantal besmettingen dat vorig jaar werd genoteerd is 12.000 per dag. De ziekenhuizen waren toen overvol. Er werden daarom zelfs noodziekenhuizen ingericht. Daar zou ik liever niet willen liggen, de hygiëne en faciliteiten zijn gewoon minder goed. Mijn man heeft dit voorjaar longcovid gehad en moest eigenlijk opgenomen worden, maar hier voelden we ons niet comfortabel bij. In overleg met de dokter kon ik hem gelukkig vanuit huis behandelen met medicatie en injecties, mede door mijn eigen medische achtergrond.”

Leger

„We hebben het in Lviv gelukkig niet meegemaakt, maar in sommige gebieden zaten de ziekenhuizen zo vol dat het leger zelfs moest ingrijpen. Om de verspreiding van het virus in te perken werden hele gebieden afgesloten, je mocht er dan niet meer in of uit. Dit gebeurde met name tijdens de wintersportperiode. Mensen trokken massaal naar de skigebieden, dus het leger heeft de wegen toen gecontroleerd laten doorstromen.

Alle gebieden zijn nu weer toegankelijk en ook de grenzen van het land zijn open. Vanuit de overheid ben je verplicht om een verzekering af te sluiten als je Oekraïne inreist. Deze zogenaamde ’coronaverzekering’ mag je alleen bij een Oekraïens bedrijf afsluiten. Hiermee ben je ervan verzekerd dat als je corona oploopt in het land, je behandeld kunt worden. Ik vind het wel overdreven, wij hebben namelijk een hele goede zorgverzekering, maar zelfs wij zouden zo’n coronaverzekering moeten afsluiten als we Oekraïne uit zouden gaan en weer terug willen reizen.”

Vaccineren

„We merken hier wel dat de begraafplaatsen voller zijn dan voorheen. Vooral veel dorpsbewoners zijn overleden. In afgelegen dorpen zijn niet dezelfde testfaciliteiten beschikbaar als in de grote steden, dus mensen laten zich daar bijna niet testen. Het is daardoor niet zeker of deze mensen overlijden zijn aan corona, maar de kans is wel groot.

Met name mensen van de oudere generatie hier hebben een bepaald wantrouwen tegenover het vaccin. Dit heeft te maken met de kindervaccinatiestrategie uit de Sovjetperiode. Er wordt gezegd dat kinderen toen niet de juiste variant of de beste vaccins kregen. Of dat waar is weet ik niet, maar het maakt deze mensen van 60 jaar en ouder wantrouwig tegenover het coronavaccin.

Ik hoop zelf dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Alleen zo kan het leven weer terug naar normaal gaan. De vaccinatiestrategie is hier redelijk laat op gang gekomen, in maart pas. Ze vaccineerden eerst alleen met AstraZeneca, maar sinds kort hebben we ook Pfizer- en Modernavaccins. Hopelijk gaat het nu wat sneller. Wij wachten nog steeds op een vaccinatie, maar we kunnen misschien binnenkort ingeënt worden via het werk van mijn man. Ik hoop vooral dat we in de meest kwetsbare periode van het jaar, de ijskoude winter, allemaal beschermd zijn.”

