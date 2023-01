Daghoroscoop 14 januari - Sterrenbeeld Kreeft: Let niet op de kosten!

VANDAAG JARIG

Je gaat een prima jaar tegemoet voor studie en intellectuele interesses. Maak er gebruik van. Je kunt mooie resultaten boeken door veel te lezen en te schrijven. Verwaarloos geen kans op een huis of ander fortuinlijk bezit. Geld verdien je via je werk, maar kan je ook uit het buitenland bereiken.

ZONDAG JARIG

Er kan dit jaar van alles gebeuren; misschien start je een eigen bedrijf of een gewaagd project. De kosmos biedt talloze behulpzame trends, ook in persoonlijk opzicht. Jouw energie wordt gevoed vanuit de planeet Mars en beter kun je het in dat opzicht niet treffen.

STERRENBEELD RAM

De twijfel om een relatie naar een volgende fase te tillen, bewijst dat je niet geheel zeker bent van jouw zaak. Dring niet aan op antwoorden als je vragen voorbarig zijn. Je kunt met restricties te maken krijgen die al voelbaar zijn.

STERRENBEELD STIER

Stop niet te veel energie in anderen; het is niet de bedoeling dat je aan het eind van het weekend ook aan het eind van jouw latijn bent. Houd rekening met naasten, maar leef je eigen leven. Ga niet voorbij aan hetgeen om je heen gebeurt.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

STERRENBEELD TWEELINGEN

Vrienden kunnen minder eerlijk blijken dan je dacht. Denk goed na tot hoe ver je wilt gaan als zij een beroep op je doen. Kom echter niet terug op een eenmaal gegeven woord. Trek je terug als jij je niet op je gemak voelt.

STERRENBEELD KREEFT

Profiteer de komende drie weken van een gunstige trend. Leidinggevenden staan positief tegenover je en contact in relaties verloopt soepel. Ga zondag iets geks, nieuws of leuks doen en breid jouw sociale netwerk uit. Let niet op de kosten.

STERRENBEELD LEEUW

De manier waarop je met mensen omgaat, kan ineens niet meer werken. Vraag je af hoe dat komt en wat je moet veranderen. Spaar jezelf niet en wees bereid de bakens te verzetten. Wees tegen ouderen subtiel en diplomatiek.

STERRENBEELD MAAGD

Geloof niet alles wat je hoort. Besef dat je kwetsbaar bent als je intimiteiten prijsgeeft. Beteugel jouw neiging om geliefden te verwennen. Als je te veel geld uitgeeft, kun je aan het eind van de maand je rekeningen niet meer betalen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Trek je terug als mensen je ergeren. Carrière maken lijkt soms op het beklimmen van de Alpen; naarmate de top dichterbij komt, wordt het gevaarlijker. Geef jouw geliefde weer eens de aandacht die deze verdient.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Sociale en romantische activiteiten beloven plezier, maar pas op als je op dieet bent. Je kunt trek hebben in al die dingen die je juist moet vermijden. Zondag kan een ontmoeting iets uit het verleden oprakelen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Wees duidelijk in jouw romantische bedoelingen. Een misverstand kan de ontwikkeling van een romance tegenhouden. Wees niet te vrijgevig en geef geen geld uit dat nog niet op je bankrekening staat.

STERRENBEELD STEENBOK

Een constructief gesprek over zaken en familiebesognes zal voor alle betrokkenen verhelderend werken. Zeur niet als je moet werken; wees blij dat je werk hebt. Houd vreemden op afstand, maar blijf wel tactvol.

STERRENBEELD WATERMAN

Focus vooral op jezelf; tijd die je alleen doorbrengt verfrist je geest en verschaft de energie om de wereld maandag weer tegenmoet te treden. Maak een fietstocht en laat de wind door je haren waaien. Laat je hart spreken.

STERRENBEELD VISSEN

Zet veranderingen niet te drastisch door; bereken hoeveel tijd ermee gemoeid zal zijn en bedenk wie er eventueel de dupe van kan worden. Zorg voor een ongedwongen sfeer als je dit weekend gasten krijgt en houd alles simpel.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.