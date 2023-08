Daghoroscoop 2 augustus - Maagd: Zorg thuis voor pais en vree

VANDAAG JARIG

De planeet Jupiter is jouw makker als het om plezier en creativiteit gaat, je zult dan ook kunnen genieten van de loop die jouw carrière neemt. Jouw eigen artistieke inbreng is bepalend voor jouw succes; als Leeuw ben je een begenadigd creatief mens en anderen zullen jou er alom om bewonderen.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Doorgaans sta je met beide benen op de grond dus laat je ook nu niet van de sokken praten door een illusieverkoper: net als ieder ander zul jij moeten werken voor jouw geld. Ga in je verlangen naar opwinding niet over jouw grenzen heen.

STERRENBEELD STIER ( 20/4 - 20/5)

Houd rekening met technische mankementen en ga niet achteloos voorbij aan gaslucht of iets dergelijks. Blijf diplomatiek tijdens onderhandelingen en verlies jouw zelfbeheersing niet. Een invitatie voor een feest kan veel nieuwe deuren voor je openen.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Jij kunt moeite hebben om akkoord te gaan met bepaalde plannen. Kom voor jezelf op. Straal in jouw werk vertrouwen in eigen kunnen uit; jij kunt meer dan je zelf denkt. Breng jouw geestdrift voor een goede zaak over.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Zie jouw financiële positie reëel onder ogen. De kans bestaat dat je er minder goed voorstaat dan jij denkt. Maak een gekwetst iemand duidelijk dat jij te vertrouwen bent. Neem een woordenwisseling of meningsverschil niet te serieus.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Dit is niet het moment om plannen wereldkundig te maken buiten jouw circuit. Iemand kan ermee aan de haal gaan. Focus op eigen besognes als je een bepaalde missie moet volbrengen maar houd ook rekening met de betrokkenen.

STERRENBEELD MAAGD ( 23/8 - 22/9)

Houd rekening met de financiële consequenties van een uitbundig sociaal leven. Heroverweeg bepaalde lidmaatschappen als contributies en toegangsprijzen steeds hoger worden. Kies prioriteiten. Zorg thuis voor pais en vree.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Een vriendschap kan door ruzie over geld geblokkeerd raken. Zeg geen dingen die verkeerd begrepen of uitgelegd kunnen worden. Zet een geliefd project voorlopig op de spaarbrander als jij niet over genoeg geld beschikt.

STERRENBEELD SCHORPIOEN ( 23/10 - 21/11)

Houd rekening met tegenstand van een baas of collega met betrekking tot nieuwe professionele doelstellingen. Misschien moet je een paar zaken uitstellen. Blijf vooral praktisch. Doe minder jouw best om anderen te plezieren.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER ( 22/11 - 21/12)

Geduld zal nodig zijn om vervelende zaken af te handelen. Probeer extra onkosten te compenseren met bezuinigingen. Een vriend(in) of partner kan heimelijk proberen jou tot iets te bewegen waar je geen zin in hebt.

STERRENBEELD STEENBOK ( 22/12 - 19/1)

Een uitje waarnaar je hebt uitgekeken kan tegenvallen. Spanningen nemen toe en omstandigheden kunnen turbulent worden. Jij of jouw partner kan van een verkeerde veronderstelling zijn uitgegaan. Neem tijdig jouw verlies.

STERRENBEELD WATERMAN ( 20/1 - 19/2)

Maak geen ruzie met jouw partner over iets wat alleen voor jou van belang is. Het is geen goed moment om gevoelige onderwerpen te bespreken. Houd de komende dagen de sfeer sowieso ontspannen. Kies prioriteiten en blijf vriendelijk.

STERRENBEELD VISSEN ( 20/2 - 20/3)

Houd jouw aandacht gericht op datgene waarmee je bezig bent en niet op hetgeen je liever zou doen. Nieuws kan teleurstellen, misschien omdat jij te hoge verwachtingen hebt. Een fysiek ongemak is waarschijnlijk het gevolg van stress.

