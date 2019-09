’Van zwarte piet, naar stroopwafelpiet naar helpers?’

Dit jaar vindt de nationale optocht plaats in Apeldoorn. De gemeente denkt een oplossing te hebben gevonden voor de steeds terugkerende zwartepietendiscussie. Want zeg nou zelf, het is toch jammer als die weer de overhand krijgt? Dat vindt de gaststad ook, en er zullen dus geen ’zwarte pieten’, ’schoorsteenpieten’ of ’stroopwafelpieten’ meer zijn maar ’hélpers’. Zo moeten deze vroegere pieten voortaan heten…

Praat mee

Wat denk jij, zullen de ’helpers’ het kinderfeest redden? Moet Zwarte Piet gewoon Zwarte Piet blijven? Of moeten we het Sinterklaasfeest maar gewoon afschaffen? Praat mee!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.