Heleen van Royen over bevallen: Heb ik valsgespeeld?

“Dag mam,” zegt Olivia met een dun stemmetje. Het is dinsdagochtend half tien. Mijn dochter is sinds zondagnacht half drie aan het bevallen. Al eenendertig uur onderweg en nog steeds geen baby. “Hoe gaat het?” vraag ik. “Ze hebben net een ruggenprik gezet,” antwoordt ze. “Ik hield het niet meer. Ik was zo moe. Ik had zo veel pijn.” Ze klinkt verontschuldigend.

Verwachtingen

“Ach vrouwtje, je hoeft het niet uit te leggen,” zeg ik. “Je bent al zo lang bezig. Voel je je nu beter?” “Het is ongelooflijk,” zegt ze. “De pijn is weg. Ik kan weer ademhalen. Ik ga even proberen te slapen.” Ze verbreekt de verbinding. Ik zucht diep. Hopelijk komt er nu schot in. Op de een of andere manier had ik verwacht dat mijn dochter net zulke makkelijke bevallingen zou hebben als ik.

Olivia kwam in zeven uur tijd ter wereld, Sam in drie uur. Beide keren had ik vanaf het begin meteen krachtige weeën, de ontsluiting ging vlot. Het persen duurde bij Olivia relatief lang, meer dan anderhalf uur. Sam had het voordeel van het gebaande pad en gleed er na amper een half uur uit. Beide baby’s kwamen zonder knippen of scheuren ter wereld. Ingrepen waren niet nodig.

Narcose

Bij Olivia was de placenta incompleet, dat was het enige schoonheidsfoutje. Ze was thuis geboren, maar we moesten alsnog naar het ziekenhuis om de restanten van de moederkoek onder narcose te laten verwijderen, want die zouden kunnen gaan ontsteken. Toen mijn bed naar de operatiekamer werd gereden, werd ik een beetje angstig.

Ik was nog nooit onder narcose geweest en net nu ik moeder was geworden, moest het gebeuren. Wat als ik niet meer bijkwam? Dan zou mijn dochter zonder moeder opgroeien. Een gruwelijke gedachte. De verpleegkundige die mijn bed door de gang laveerde, zei: “Mag ik u iets vragen?” “Natuurlijk,” antwoordde ik.

Ik vermoedde dat ze mijn laatste wensen wilde weten, voor het geval ik het niet zou redden. “Uw man, die is toch van de televisie?” Ontnuchterend. Maar ook geruststellend. Waarschijnlijk ging zij er vanuit dat ik de operatiekamer weer levend zou verlaten. “Dat klopt,” bevestigde ik. “Ik dacht het al!” zei ze stralend. “Die krullenbol van AT5, kan niet missen.”

Natuurlijke bevalling

Een bevalling is altijd spannend. “Het blijft een kwestie van leven of dood,” zoals oma Van Royen, wijlen mijn schoonmoeder, altijd zei. Ik ben het hartgrondig met haar eens. Lichtvaardig denken over een geboorte en er vanuit gaan dat het vanzelf goed zal gaan, omdat het een ‘natuurlijk’ proces is, is naïef en onverstandig.

In mijn debuutroman De gelukkige huisvrouw wordt de bevalling van Lea uitgebreid beschreven, iets wat nog niet eerder in een Nederlandse roman was vertoond. De scène beslaat 39 pagina’s. Hoofdpersoon Lea fulmineert tegen de Nederlandse bevallingscultuur: “Ik heb een zoon gebaard. In 1998 heb ik hem ter wereld gebracht, al had ik dat net zo goed in 1698 kunnen doen.

Sinds die tijd is de verloskunde in Nederland niet noemenswaardig veranderd. De ‘natuurlijke bevalling’ is nog steeds in zwang.” Lea is geen fan van de natuur: “De natuurlijke bevalling is het ergste wat mij ooit is overkomen. Het was een slachting. Niet voor het kind, alleen voor mij. Dat schijnt zo te horen.”

Pijn en zwoegen

In 2020, twintig jaar na het verschijnen van mijn debuutroman, bevalt mijn dochter na een 36 uur durende bevalling van een gezonde zoon.

Olivia, voor de bevalling heb je samen met je vriend een bevalplan gemaakt. Julie hadden een voorkeur voor een thuisbevalling met gedimd licht, eventueel rustige muziek, geen klok. Hoe ging het in werkelijkheid?

“Heel anders. Thuis bevallen was niet mogelijk vanwege mijn hoge bloeddruk. Achteraf ben ik daar alleen maar blij om. Zondagnacht begonnen de weeën en die bleven de hele maandag komen en gaan. Om negen uur ’s avonds gingen we naar het ziekenhuis. Om middernacht werd twee centimeter ontsluiting gemeten, een dikke tegenvaller, want voor mijn gevoel was ik al bijna 24 uur bezig. Ik mocht wel in het ziekenhuis blijven.”

Hoe verliep de nacht?

“Vanaf kwart over vier deden de weeën echt gemeen pijn en ze kwamen heel frequent. Om zes uur had ik vier of vijf centimeter ontsluiting. De vliezen werden gebroken. Ik had daarna zoveel pijn en was zo vermoeid dat ik af en toe wegraakte. Mijn vriend bleef me aanmoedigen, maar het drong niet meer tot me door.

Het enige wat ik wilde was dat het zou ophouden. En wat ik superirritant vond, was dat iedereen me de hele tijd vertelde dat ik rustig moest ademhalen. Probeer jij maar rustig adem te halen als het voelt alsof iemand zes messen in je steekt. Om half acht werd vijf centimeter ontsluiting gemeten.

Het besef dat ik pas halverwege was, na zo veel pijn en meer dan een dag zwoegen, brak me op. ‘Wil je misschien in bad?’ vroeg de arts. ‘Ik vraag dit omdat je in bevalplan hebt aangegeven dat je liever geen pijnbestrijding wilt.’ ‘Dat plan heb ik allang losgelaten,’ antwoordde ik. ‘Ik wil een ruggenprik’.”

Enorme opluchting

Na anderhalf uur kwam de anesthesist. Was je blij?

“Het was een verschil van dag en nacht. Alsof ik in Disneyland rondliep zonder dat ergens een rij stond. Een enorme opluchting. De rest van mijn bevalling verliep perfect. Het persen ging heel vlot, dat duurde maar een half uur. De ruggenprik bleef gewoon zitten. Spencer kwam zonder kleerscheuren of ingrepen ter wereld. Hij woog 3500 gram en was 50 centimeter.”

Hoe denk je nu over de ruggenprik?

“Het voelt toch alsof je een beetje hebt valsgespeeld. Als ik mijn bevallingsverhaal vertel, zeg ik het er ook altijd bij: ik heb wel een ruggenprik gehad. Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe bozer ik word dat de heersende bevalcultuur me vooraf het idee heeft gegeven dat een bevalling zonder ruggenprik beter zou zijn. Terwijl ik het iedereen zou aanraden. Ik zeg nu tegen mijn vriendinnen: je moet het helemaal zelf weten, maar als de pijn je te veel wordt, dan zou ik het vooral doen.”

Winnen!

