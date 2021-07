Nadine (42) verloor haar man en bleef achter met 12 kinderen

Ⓒ Eigen beeld

Nadine Quaedackers (42), bekend van het NPO-televisieprogramma Een Huis Vol, houdt als moeder al jarenlang alle ballen hoog. Dat moet ook wel, want haar gezin bestaat uit maar liefst twaalf kinderen. Samen met haar man Michel waren de huishoudelijke taken altijd evenredig verdeeld. Maar toen hij in 2019 op 57-jarige leeftijd plotseling overleed aan een hartstilstand, stond ze er helemaal alleen voor.