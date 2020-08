Daghoroscoop 3 augustus

VANDAAG JARIG

Er wachten u mooie carrièrekansen, ook als u al een goede baan hebt. Uw werkethiek is sterk en dat blijft niet onopgemerkt. Uw financiën zullen worden gekenmerkt door afwisseling; soms verdient u veel, soms minder, soms staat uw inkomen stil, soms gaat het achteruit. Dat veroorzaakt de kosmos.

RAM

Verdiep u in een persoonlijke kwestie; praat met een vriend of therapeut. Besef dat niet alles wat anderen verkeerd doen uw zaak is. U bent de enige die over uzelf mag beslissen. Probeer te analyseren waarom iemand of iets u ergert.

STIER

Een verandering in een werksituatie kan u nerveus maken, maar loop niet op de feiten vooruit. Ga evenmin in de tegenaanval als u vanuit een aantal hoeken wordt belaagd. Wat u zegt kan tegen u worden gebruikt. Wees geduldig.

TWEELINGEN

Geen gunstige dag voor public relations; u boekt waarschijnlijk niet het gewenste resultaat. Investeer in research. Tracht zoveel mogelijk te delegeren. Als u alles zelf wilt doen zult u toch niet tevreden zijn.

KREEFT

U kunt op liefdesgebied impulsief zijn en eerder naar uw hart dan naar uw verstand luisteren. Emoties kunnen hoog oplopen als u verovert waar u op uit bent. Potentieel kan ruzie vandaag een rol spelen, maar een scène zal niets oplossen.

LEEUW

U zult moeten kiezen tussen diverse opties en dat zal niet meevallen. Werk roept en thuis roept eveneens waardoor u niet toekomt aan hetgeen u zelf zou willen doen. Onderbreek regelmatig om de batterij te herladen; doe een middagdutje.

MAAGD

Collega’s of werknemers kunnen u laten zitten doordat ze ziek zijn of afbellen. U zult alle zeilen moeten bijzetten of een uitzendbureau moeten inschakelen. Concentreer u op hetgeen de grootste prioriteit heeft en raak niet gefrustreerd.

WEEGSCHAAL

Extra inkomsten zult u graag uitgeven. Geniet van een leuk avondje uit of koop wat u graag wilt hebben. Wees u ervan bewust dat u te veel kunt uitgeven. U bent momenteel onweerstaanbaar en zult het flirten niet kunnen laten.

SCHORPIOEN

Word niet boos als mensen niet vooruit te branden zijn of gewoon lui. Ga uw eigen gang; om een doel te bereiken zult u uzelf achter de vodden moeten zitten. Neem geen overijlde besluiten; u kunt van gedachten veranderen.

BOOGSCHUTTER

U zult het liefst een dag alleen doorbrengen als u een druk weekend achter de rug hebt. Doe wat schrijfwerk of mediteer om afstand te nemen van de dingen die u dwarszitten. Leef in het heden en kom los van uw jeugdfrustraties.

STEENBOK

Sluit u aan bij een humanitaire beweging als u zich wilt inspannen voor een betere wereld of richt zelf een organisatie op met gelijkgestemden. U hebt genoeg opties. Doe wat u doet serieus; investeer echter liever tijd en talent dan geld.

WATERMAN

Het zal frustreren als u onlangs weinig bent opgeschoten of een deadline niet hebt gehaald. Onthoud dat alles in het leven zijn eigen tempo heeft en dat u energie verspilt als u dingen tracht te forceren. Vertraging heeft altijd een reden.

VISSEN

Plannen kunnen verstoord worden door telefoontjes of nieuws van verre. Het kan moeite kosten om beslissingen te nemen doordat u onpraktisch bent of afgeleid wordt. Consulteer een expert in geval van twijfel. Delegeer meer.