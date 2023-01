Mieke Kosters beantwoordt jullie vragen over de Lekker in je vel-challenge!

Hoe kan ik mijn metabolisme (stofwisseling) beïnvloeden?

Er zijn een aantal factoren die dit kunnen beïnvloeden. Zo hebben leeftijd en geslacht te maken met je verbranding, maar dit zijn dingen waar je zelf geen invloed op hebt. Hoe ouder je bent, hoe minder je verbrandt. Waar je wél invloed op hebt, is hoeveel je beweegt.

Probeer veel en regelmatig te bewegen om je metabolisme te verhogen. Dan heb ik het niet alleen over sporten, maar ook je dagelijkse beweging speelt een grote rol. Hiermee bedoel ik fietsen naar de winkel in plaats van met de auto of de trap nemen in plaats van de lift. Volgens onderzoek zijn slanke mensen in hun dagelijkse beweging een stuk actiever dan mensen met wat meer gewicht. Denk er dus aan om, naast het sporten, ook actief te zijn in je dagelijkse beweging.

Voor mij werkt intermittant fasting goed, al knaagt het soms aan me of ik hiermee wel goed bezig ben…

Als het gaat om afvallen, is er geen sprake van one size fits all. Als iets voor jou werkt, doe het dan! Ik kijk altijd vanuit gedragsperspectief. Welke methode vind jij het prettigst? Kies iets dat bij jou past, alleen dan heb je de meeste kans dat je het daadwerkelijk vol gaat houden en het zelfs leuk gaat vinden. Dat is nodig voor blijvende gedragsverandering.

Kan je beter wel of niet ontbijten?

Wat voor jou het beste werkt. Als jij ‘s ochtends prima zonder ontbijt kan, sla je je ontbijt over. Maar als je de hele ochtend aan het rennen en vliegen bent en daardoor behoefte hebt aan een goed ontbijt, dan moet je dat zeker doen! Kijk naar je eigen behoeftes.

Ik heb een onregelmatig leven. Hoe kan ik een goed en gezond ritme krijgen?

Ik denk dat je deze vraag zelf een stuk beter kan beantwoorden dan ik. Als de onregelmatigheid in je werk voorkomt is het waarschijnlijk lastig voor je om dit aan te passen, maar ik weet niet precies hoe jouw leven eruitziet.

Ga voor jezelf na: wat is mijn realiteit en hoe wil ik dat mijn leven eruitziet? Kijk vervolgens naar de ruimte hiertussen en wat ervoor nodig is om deze ruimte te vullen zodat de twee op elkaar aansluiten. Neem vooral tijd voor jezelf om te bedenken wat je anders zou willen in je leven.

