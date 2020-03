Is het oké om een herkenbare foto van een verdachte te delen?

De man wordt ervan verdacht afgelopen december een vrouw lastig te hebben gevallen in de trein van Amsterdam naar Utrecht. Hij zou haar zijn geslachtsdeel hebben laten zien en vervolgens nog een klap op haar billen te hebben gegeven. Het slachtoffer filmde het incident, omdat ze zich niet veilig voelde.

Foto

Omdat de indentiteit van de man onbekend was, deelde de politie de video van het incident. De man bleef in deze video anoniem. In de video werd hij dringend verzocht om zich binnen een week te melden. Een week later had de man echter niets van zich laten horen. Hierop besloot de politie een herkenbare foto van hem te delen om achter zijn identiteit te komen. Het werkte, want een dag later was de identiteit van de man bekend.

Privacy

Maar was dit de beste manier om hem op te sporen? Het is geen ongebruikelijke manier van de politie, maar veelal wordt het gedaan om moordenaars en terroristen op te sporen. Natuurlijk moet de man worden gestraft, maar was zijn daad echt zo erg dat hij voor altijd met zijn gezicht op het internet moest komen te staan?

De foto is inmiddels van politie.nl afgehaald, maar in het huidige tijdperk blijft een foto op het internet rond circuleren. Wel kan er als ’goedmakertje’ strafvermindering worden gegeven. Maar is dat dan wel rechtvaardig tegenover het vrouwelijke slachtoffer?

Praat mee

