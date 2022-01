Hoe kunnen we volgens jou het land weer opengooien?

Griepje

Landen om ons heen hebben andere maatregelen dan in Nederland. In Spanje beschouwen ze corona - na hun zesde golf - namelijk gewoon als een griep. Ze zullen het daar monitoren zoals ze ook bij de griep doen. Waar Spanje eerst nog de zwaarste lockdowns kende, hebben ze nu een paar beperkte maatregelen zoals een QR-code in de horeca, een maximaal aantal gasten en mondkapjesplicht.

Vaccinaties

Het Nederlandse kabinet is in gesprek over hoe ze het virus onder controle kunnen houden. Eén van de mogelijke oplossingen zou daarvoor de 2G-maatregel zijn. Hiervoor geldt de regel dat je of gevaccineerd moet zijn of hersteld van corona als je een QR-code ergens wilt laten zien. In Italië geldt deze regel sinds 10 januari. Andere landen, zoals Oostenrijk, gaan nog een stapje verder. Per 1 februari hebben ze daar namelijk een vaccinatieplicht.

Mondkapjes plicht

Op openbare plekken moet iedereen een mondmasker op. Waar het OMT eerst nog niet zeker was over het feit dat dit werkte, zijn ze dat nu wel. Zij adviseren om een mondkapje type-II te dragen. Deze mondmaskers beschermen nog beter tegen het virus. Ook wil het OMT dat we er een gewoonte van gaan maken, door ook in drukke buitenruimtes een mondkapje te dragen.

Keuzes

Het zijn allemaal keuzes waar het kabinet beslissingen over moet maken. De besmetting cijfers stijgen aanzienlijk en zitten nu rond de 28.000 positieve tests per dag. De omikron-variant is erg besmettelijk. Moeten we dan het land nog even dicht laten om de besmettingen te beperken?

Reacties

Henrike zou graag stoppen met de lockdown. Zij wil zich wel aan de basisregels blijven houden.

Rob en Pim zijn er helemaal voor om het land weer open te gooien.

Praat mee

Wat vind jij? Kunnen we volgens jou het land weer opengooien? Hoe kunnen we weer open? Moeten we nog enige maatregelen aanhouden of het net als Spanje als een griepje zien? Praat mee via onze Facebookpagina!