Alcohol in het vliegtuig, zou dat verboden moeten worden?

Alcohol in het vliegtuig

Zowel in het vliegtuig, al dan niet tegen extra betaling, als op de grond voorbij de douane, kun je vaak alcohol bestellen of kopen. Tax-free shops te over die je in een alcoholische versnapering kunnen voorzien. En zoals bij alles wat je voorbij de douane koopt, kun je ook alcohol mee aan boord nemen. Hop in de handbagage, en plop, open in het vliegtuig. Hele flessen kun je inladen en naar binnen gieten. Je stapt nuchter het vliegtuig in en neergeploft in je stoel ben jij de enige die zicht en invloed heeft op je alcoholgebruik.

Niet iedereen reageert even goed op het drinken van alcohol. En dan kan het in de lucht ook nog lijken alsof je sneller dronken wordt, doordat de luchtdruk in een vliegtuig anders is. Daarbij raak je in een vliegtuig ook nog sneller uitgedroogd door de droge lucht. Allemaal factoren die je dronk niet opleuken.

Dit kan natuurlijk makkelijk verholpen worden door alcoholgebruik in het vliegtuig te verbieden. Aan de andere kant: moet die enkeling het verpesten voor de rest? Moeten iedereen die graag in het vliegtuig proost op het startschot van de vakantie, het ontgelden vanwege die paar rotte appels?

Praat mee

