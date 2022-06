„Mijn dochter (17) houdt steeds meer dingen voor me geheim”, vertelt Nienke. „We hebben een prima band en onze communicatie is eigenlijk altijd wel oké geweest, maar ik merk nu sinds ongeveer driekwart jaar dat ze mij het liefst helemaal buiten haar leven houdt.”

„Ik mag niets weten van haar vrienden en van de dingen die ze met hen doet, ze vertelt me niets over hoe het op school is en ze verbiedt me de toegang tot haar kamer. Als ik toezeg dat ze een avond laat thuis mag zijn, vertelt ze me niet waar ze heen gaat. Ik vind dat moeilijk. Ik weet dat ze recht heeft op haar privacy, maar het is geen prettig gevoel dat ik bijna niets meer van haar weet. Het voelt alsof ze steeds verder van me af drijft. Is dat normaal? Is het een fase?”

Recht op privacy

„Deze moeder geeft eigenlijk zelf het antwoord al”, vindt pubercoach Janneke ter Bille. „Haar dochter heeft recht op haar privacy. En hoe moeilijk dat ook is, het is belangrijk dat je dan als moeder niet blijft trekken en niet blijft doorzoeken naar informatie. Hoe meer ze dat doet, hoe meer haar dochter bij haar wegdrijft.”

Onderzoek

Onderzoek heeft aangetoond dat jongeren steeds meer voor hun ouders geheimhouden, naarmate ze ouder worden. Om aan te geven dat dit niet per se slecht hoeft te zijn, halen de onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Tilburg University een eerdere analyse aan: ’Om onafhankelijk en autonoom te worden van ouders, stellen jongeren grenzen rondom de informatie die ze beschouwen als privé en die ze niet willen delen met ouders’.

Niet trekken maar loslaten

Die analyse wordt bevestigd door pubercoach Ter Bille: „De dochter van deze lezeres is een leven aan het opbouwen. Háár leven. Daarin spelen haar ouders een rol, maar niet meer de rol zoals haar moeder die nog zo graag wil innemen. Besef dat dat oké is. Dit hoort erbij. Als je als moeder van ’trekken’ naar ’loslaten’ kunt bewegen, zal je merken dat dit een positief effect zal hebben op de ouder-kindrelatie. Accepteer dat de situatie is zoals deze is.”

Eisen

In het eerder genoemde onderzoek ’Aan niemand doorvertellen’ wordt ook gewaarschuwd voor het ’trekken’, zoals Ter Bille het noemt. Gesteld wordt dat ouders snel geneigd zijn te denken dat hun kind ’niet het recht heeft’ om zaken geheim te houden voor hen. „Daarom gaan ouders vragen stellen of eisen dat jongeren informatie delen met hen.” (…) „Dit kan leiden tot conflicten tussen ouders en kinderen en een slechtere relatiekwaliteit.”

In gesprek

Ter Bille adviseert Nienke daarom om rustig in gesprek te gaan met haar dochter om aan te geven hoe zij er zelf in staat. „Je kunt aangeven dat je het geen prettig gevoel vindt dat je bijna niets meer van haar weet. Maak daarbij wel duidelijk dat je je dochter haar eigen leven gunt en er altijd voor haar zal zijn op het moment dat zij dat nodig heeft.”