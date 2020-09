Pizza, cake, borrelnootjes... Wat geef jij je kind mee naar school?

Volgens het CBS en de Volksgezondheidenzorg heeft maar liefst 13,2 % van de kinderen tussen de 4 en 17 jaar overgewicht in Nederland, waarvan 2,1% in ernstige mate (obesitas). Van het aantal kinderen rond de 2 jaar heeft maar liefst al 8% overgewicht. Volgens het Voedingscentrum heeft het ermee te maken dat er veelal niet volgens hun Schijf van vijf wordt gegeten.

Kinderen krijgen niet voldoende groenten en fruit binnen en bewegen evenmin genoeg. Het 10-uurtje en de schoollunch spelen hierin een grote rol. Veel schoolkinderen krijgen ongezonde dingen mee in de broodtrommel (zo zag VROUW-collega M. een kind in de pauze borrelnoten eten) of gaan - eenmaal op de middelbare school - in de pauze zelf wat kopen. In dat proces beïnvloeden jongeren elkaars eetgedrag vaak negatief.

(On)gezond

Met een gezond eetpatroon moet al op jonge leeftijd worden begonnen en ongezonde lunches meenemen naar school maken hiervan geen onderdeel uit. Volgens het Voedingscentrum bestaat een gezonde lunch uit minimaal 75 gram groenten en bruin of volkorenbrood. Dat kan belegd worden met iets van hun Schijf van vijf, zoals halvarine, hüttenkäse, een plakje 30+ kaas of 100% noten pindakaas. Een stuk appel, banaan of komkommer is een goede aanvulling. Alternatieven voor brood zijn een salade of zelfgemaakte soep in een thermoskan.

Ook in schoolkantines wordt nog altijd teveel rommel verkocht. Kinderen worden verleid om dit eten te kopen door de reclame, lekkere geuren en vooral... elkaars gedrag. Want als Karin een broodje hamburger koopt, wil Noa dat natuurlijk ook.

Praat mee

