Daghorocoop 11 mei - Maak plaats voor romantiek, Leeuw!

VANDAAG JARIG

De komende maanden zien er voorspoedig uit en financieel gaat het uitstekend en wijst alles op toenemende inkomsten. Geef geld aan jezelf uit, zodat je een zekere welstand uitstraalt. Je gezondheid en energie blijven stabiel, maar er staat geen straf op om deze een extra impuls te geven.

RAM

Aan energie en enthousiasme zal het je niet ontbreken. Je weet welke richting je moet inslaan en hoe je een situatie moet beheersen. Bereid plannen goed voor en leg je doel vast. Onderhoud persoonlijke en professionele relaties.

STIER

Verdiep je, voor je van start gaat, in hetgeen dat je te wachten staat, en denk behalve aan de eigen behoeften, ook aan die van de mensen om je heen. Werk voor een goed doel of een groepering zal voldoening geven. Ruim je huis op.

TWEELINGEN

Een veelbelovende dag. Je kunt met sprongen vooruitgang boeken. Bekijk de wereld optimistisch en met enthousiasme. Laat je leiden door voorzichtigheid en feiten, en begin niet aan een onrealistisch project.

KREEFT

Filosofische projecten hebben momenteel invloed op het collectieve geweten. Als gevolg van een nieuwsbericht waar men het over heeft of een lokaal gebeuren kun je jezelf afvragen wat de zin van het leven is en jouw plaats in de wereld.

LEEUW

Degenen die hun best hebben gedaan om na een teleurstelling hun leven weer op orde te krijgen mogen op gunstig nieuws rekenen of worden voor hun werk beloond. Maak vandaag plaats voor romantiek, dat zal je ten goede komen.

MAAGD

De kosmos geeft vandaag een stootje in de richting van het realiseren van je ambities. Houd echter rekening met boze reacties als mensen vinden dat je doordramt. In dat geval is het verstandig een beetje te dimmen.

WEEGSCHAAL

De dag kan traag beginnen maar het tempo kan daarna stevig oplopen. Je vaardigheid om op alles een antwoord te hebben neemt toe waardoor zaken steeds beter zullen verlopen. Mensen om je heen zullen rekening met je houden.

SCHORPIOEN

Werk achter de schermen als collega´s en jij op verschillende golflengten zitten. Gun jezelf een adempauze. Denk rustig na over de problemen waarmee je te maken hebt gehad. Zelfanalyse kan ertoe bijdragen dat je beter presteert.

BOOGSCHUTTER

Mogelijkerwijs een vrolijke dag, maar ook één waarop overdaad een rol kan spelen. Omring je met positieve mensen. Toon vertrouwen in jezelf als je op de een of andere manier zaken moet doen. Steek de handen uit de mouwen.

STEENBOK

Probeer gefocust te blijven terwijl je de blik vestigt op hetgeen wat jij wilt bereiken. Regel en organiseer de zaken waar anderen het laten afweten. Een goed moment om een fitnessprogramma te starten dat je gezonder en sterker maakt.

WATERMAN

Trap op de rem en doe kalm aan. Dat maakt jou in staat over zaken na te denken. Probeer van een liefdesaffaire die aan het doven is het vuur weer aan te wakkeren. Een romantisch diner kan precies zijn wat je beiden nodig hebt.

VISSEN

Vertrouw niet op elke belofte; er kan sprake zijn van iets wat het daglicht niet verdragen kan. Ook kun je te maken krijgen met overtuigende verkopers die je om de tuin leiden of geld willen ontfutselen. Stel geldzaken uit tot morgen.

