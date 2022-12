Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy ’Ik had stomende seks met de getrouwde skileraar van mijn kinderen’

Kopieer naar clipboard

„Hij stelde zich netjes voor, zette zijn skibril af en gaf me een snelle knipoog. Ik bloosde, blijkbaar zag hij mij ook wel zitten.” Ⓒ Getty Images

In onze populaire rubriek Opgebiecht kun je anoniem je geheim delen. Deze keer een vrouw die vertelt over haar wel heel gezellige ’onderonsje’ met een ski-leraar. Die knappe skileraar zag haar ook wel zitten. Net een wintersprookje! Maar het loopt net even anders af dan deze gescheiden moeder had gehoopt.