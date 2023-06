De ene oma past graag op, de andere heeft ’t te druk: ’Schuldig voel ik me niet’

Wel oppassen

Norelies Matulessy (69) is getrouwd en moeder van een dochter. Ze heeft één kleinzoon: Ikenna (3) en doet niets liever dan oppassen.

“Het was niet vanzelfsprekend dat wij opa en oma zouden worden. Onze dochter kreeg ruim tien jaar geleden een hersenbloeding; het was kantje boord en ze heeft een lang herstel gehad. Kinderen krijgen werd haar afgeraden, tot de arts haar na een jarenlange controle het stempel ‘gezond’ gaf. We waren dolblij dat het mocht en niet veel later was ze ook echt zwanger. Sinds de kleine er is, ben ik niet te stoppen. Mijn man ook niet trouwens. We passen allebei een dag in de week op en Ikenna slaapt hier soms ook een of twee nachten in de week. Onze dochter danst graag en als ze een weekendje uit wil en haar partner ook niet thuis is, logeert Ikenna hier. We wonen bijna bij elkaar om de hoek en ik zie mijn kleinzoon bijna elke dag.

Een goede vriendin is onlangs naar Suriname geëmigreerd, daar wonen haar dochter en kleinzoon. Ze kon het gemis niet aan en dat begrijp ik heel goed.

‘Je moet wel wat strenger worden,’ zei een van mijn beste vriendinnen onlangs, toen ik weer eens een lange dag maakte. Ik ben soms erg moe van een hele dag achter hem aanrennen. Ik heb dat toch maar met mijn dochter besproken en daar had ze alle begrip voor. Onze dochter en haar partner zijn heel dankbaar dat we er altijd voor de kleine jongen zijn.

Soms haalt opa Ikenna al om 16.00 uur op van het kinderdagverblijf, waar hij ook twee dagen naartoe gaat. ‘Laat hem daar toch, hij vindt het leuk bij de opvang, zeg ik dan.’ Maar opa vindt dat het dan lang genoeg is geweest. Opa is nóg gekker dan ik ben.”

Niet oppassen

Yvon Noltes (65) is actrice, getrouwd en moeder van twee dochters. Ze heeft één kleinzoon: Milan (6). Ze wil geen oppas-oma zijn

“Ik heb een half jaar met regelmaat op Milan gepast, maar toen kreeg ik het ineens heel druk met mijn werk. Ik ben zzp’er en werk als actrice, onder meer in de rol van entertainende toiletjuffrouw. Met dat laatste ben ik van de lente tot de herfst in touw en niet alleen in de weekenden. Mezelf daarnaast nog vastleggen als oppas-oma lukt gewoon niet, ook niet omdat we niet bepaald bij mijn dochter Chantal om de hoek wonen. Mijn man heeft het ook even geprobeerd, maar hij is net zo’n workaholic als ik, dus Chantal heeft het met de kinderopvang geregeld.

Schuldig voel ik me niet. Milan heeft het hartstikke leuk op de opvang en daarbij is kinderen krijgen mijn dochters keuze. Ik heb zelf ook altijd fulltime gewerkt en ik had daar een oppasmoeder voor. Een beetje zuur was het wel toen mijn dochter die oppas ‘mama’ begon te noemen.

Milan logeert hier weleens, we hebben een kamertje voor hem ingericht daar maken we altijd een feestje van. We beeldbellen een paar keer in de week met elkaar, maar ik zie hem niet heel vaak. Als de nood echt aan de man is, springen mijn man en ik uiteraard wel bij. Chantal weet dat ik er geen klus voor ga afzeggen, maar opa - overigens bijna zeven jaar jonger dan ik, maakt er wel tijd voor. Ach, opa is toch Milans favoriet.

Mijn vriendin past wel te pas en te onpas op haar kleinkinderen. Haar zoon is gescheiden en heeft co-ouderschap met zijn ex. Als er een studiedag is, wordt oma ingevlogen. ‘Nee is ook een antwoord hè?’, zeg ik dan, als ze klaagt dat ze het eigenlijk veel te druk heeft. Dat vindt ze lastig…”

