Weekhoroscoop 46

Ram

Liefde: Eerlijk is eerlijk, het seksleven kan beter. Of liever gezegd, anders! Verandering van spijs doet eten. Nu alleen nog even zeggen waar je trek in hebt…

Financiën: Dit is een goed moment om een financiële planning te maken voor het laatste maanden van het jaar. Wat moet worden afgerond en waarmee kun je een frisse start maken voor 2020?

Werk: Na een korte periode van stilstand ga je nu weer als een raket. Veiligheidsriemen vast want de kans dat je uit de bocht vliegt is niet gering. Blijf plannen, goed eten en slapen!

Persoonlijk: Maak optimaal gebruik van je talenten zonder hierbij je valkuilen uit het oog te verliezen.

Stier

Liefde: Een woordenwisseling waarbij je geen blad voor de mond neemt, kan flink de lucht klaren. Hoewel het er even niet gezelliger op wordt, was dit wel even nodig.

Financiën: Er blijkt serieus interesse te zijn voor een idee waar je al een poosje mee rondloopt. Wees niet te snel tevreden en probeer eruit te halen wat erin zit.

Werk: Er komen kansen op je pad met betrekking tot een nieuwe samenwerking en nieuwe gunstige ontwikkelingen. Een gesprek kan zeker geen kwaad, je kunt altijd nog ‘nee’ zeggen.

Persoonlijk: Als je doet wat je belangrijk vindt houd je het lang vol.

Tweelingen

Liefde: Durf je jouw eigen tekortkomingen niet onder ogen te zien of houd je misschien tegen beter weten in de hand boven het hoofd van je partner? Hebben jullie wel dezelfde toekomstdromen? Hoogste tijd om aandacht te besteden aan je blinde vlek.

Financiën: Dit is een prima week om jezelf nog verder te ontwikkelen in je huidige functie of om te beginnen met iets nieuws en uit te vissen waar je het meest mee kunt verdienen.

Werk: De apparaten waarmee je werkt vertonen kuren, je wifi signaal verzwakt of valt zelfs helemaal uit en miscommunicatie is eerder regel dan uitzondering. Er zijn diverse vertragingen te verwachten waar je helaas zelf niets aan kunt doen.

Persoonlijk: Perfect krijg je het nooit, maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Kreeft

Liefde: Waar werkstress, gedoe met vrienden of aandacht vragende kinderen een flinke deuk sloegen in je libido, komt nu alles weer in rustiger vaarwater waardoor je eindelijk weer tijd voor - en zin hebt in - je partner.

Financiën: Iemand doet je een voorstel of aanbod dat eigenlijk te mooi klinkt om waar te zijn. Desondanks is het de moeite waard om erover na te denken en misschien zelfs een kans te geven.

Werk: Na een poosje minder plezier te hebben gehad in je werk, raak je nu weer helemaal geïnspireerd en gemotiveerd om actie te ondernemen en flink de schouders eronder te zetten.

Persoonlijk: Oeverloze discussies zijn vaak het begin van een onnodige ruzie.

Leeuw

Liefde: Je libido is zo ontzettend toegenomen dat je jezelf haast niet onder controle hebt. Zelfs een woordenwisseling of ergernis kan nu zomaar de aanleiding zijn tot een woeste vrijpartij.

Financiën: Projecten die je eerder hebt laten versloffen kunnen nu weer opgepakt worden. Of het nu gaat om sparen, investeren of zuiniger boodschappen doen, je hebt er weer helemaal zin in.

Werk: Het is belangrijk om snel ter zake te komen. Wanneer iemand vraagt hoe het met je is, bedoelt hij eigenlijk of je hem kunt helpen. Beperk de small talk en vraag beleefd wat je voor hem of haar kunt betekenen.

Persoonlijk: Zolang je geen kortsluiting veroorzaakt is het prima om ergens energie in te steken. Let wel, genoeg is genoeg.

Maagd

Liefde: Met betrekking tot de problemen die er spelen tussen jou en je geliefde, krijg je plotseling een flits van inzicht. Eindelijk weet je de vinger te leggen op de zere plek.

Financiën: Voor je grote plannen maakt om ergens (meer) geld mee te verdienen is het niet onverstandig om je even te verdiepen in het feit of deze methode echt wel zo leuk is als je denkt.

Werk: Hoewel je vertrouwen is beschaamd door iemand met wie je samenwerkt, kun je beter niet blijven hangen in achterdocht en boosheid. Praat het uit en geef elkaar een hand. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Persoonlijk: Jezelf durven laten zien en tegelijkertijd bescheiden blijven is een mooie combinatie.

Weegschaal

Liefde: Dit is het moment om elkaar te vergeven. Natuurlijk niet zonder eerst alles even rustig uit te praten. Het zou fijn zijn om hierbij nieuwe verwijten achterwege te laten en met een schone lei te kunnen beginnen.

Financiën: Na een poos van wikken en wegen ben je er eindelijk uit of je die uitgave of investering nu beter wel of niet kunt doen. Tijd om de knoop door te hakken!

Werk: Ervaringen uit het verleden kunnen een rol gaan spelen op je werk. Andersom is ook mogelijk: je werk doet je denken aan gebeurtenissen uit het verleden. Hoewel dit lastig kan zijn kun je er ook je voordeel mee doen.

Persoonlijk: Ongebruikte talenten verdorren. Wat zou je graag nog eens willen doen maar stel je telkens uit?

Schorpioen

Liefde: Soms is de waarheid niet wat je graag wilt horen of geloven. Je geliefde heeft het beste met je voor en zegt bepaalde dingen niet om je te pesten, maar juist om je te helpen.

Financiën: Als je werkelijk iets wilt bereiken zal je het zelf moeten doen. De tijd van afwachten is voorbij, het is nu tijd om actie te ondernemen, een concreet plan te maken en ook daadwerkelijk de eerste stap te zetten.

Werk: Waar je eerder niet de gelegenheid kreeg om jezelf uit te spreken, krijg je deze week een nieuwe kans. Een voordeel is dat je de afgelopen tijd extra hebt kunnen nadenken waardoor je de dingen nog beter kunt formuleren.

Persoonlijk: Het is echt mogelijk om je op de toekomst voor te bereiden zonder je hierbij al te veel zorgen te maken.

Boogschutter

Liefde: Hoewel je aan de ene kant graag iets leuks wilt doen met je partner, heb je aan de ander kant juist veel behoefte aan tijd voor jezelf en je werk. Je vindt het moeilijk om hier de juiste balans in te vinden. Ben je met het ene bezig, denk je aan het andere en andersom.

Financiën: Eindelijk kun je echt gaan knallen. Je krijgt de kans om alles wat je de afgelopen tijd geleerd hebt in praktijk te brengen en er ook werkelijk geld mee te verdienen. Als je het slim aanpakt is dit niet voor even maar voor langere tijd.

Werk: Spreken is zilver, zwijgen is goud. Ook als de ander nog zo betrouwbaar overkomt, wil dat nog niet zeggen dat diegene dat ook echt is.

Persoonlijk: Het hebben van uithoudingsvermogen is iets anders dan koppig zijn.

Steenbok

Liefde: Het gaat er heerlijk rustig aan toe thuis deze week. Er heerst een fijne en ontspannen sfeer. Een perfect moment om eventuele misverstanden van de afgelopen tijd uit de weg te ruimen. Dan kun je daarna beginnen met het uitruimen van je kasten, ook geen overbodige luxe.

Financiën: Obstakels zijn er om uit de weg te ruimen. Je hebt er mogelijk twee waar je deze week flink je tanden in kunt zetten.

Werk: Laat je niet beperken door andermans kortzichtigheid of gebrek aan creativiteit. Laat je inspireren en durf ernaar te handelen. Er is zoveel meer mogelijk als je wat meer buiten de lijntjes durft te kleuren.

Persoonlijk: Durf anders te zijn!

Waterman

Liefde: Eerlijkheid is altijd belangrijk binnen een relatie, maar deze week helemaal. Durf je twijfels uit te spreken of te vragen naar die van je geliefde. Misschien maak je je zorgen om niks?

Financiën: Hoewel er qua financiën het een en ander niet helemaal volgens plan verliep, krijg je de dingen nu snel weer op de rit. Dankzij je eigen inzet en inzicht kun je de problemen snel weer achter je laten.

Werk: Tijd om je focus aan te scherpen en jezelf een paar duidelijke doelen te stellen voor de laatste maanden van het jaar. Wat wil je bereiken of afronden en… is dit ook haalbaar? Als je even flink doorpakt misschien wel!

Persoonlijk: De lijn tussen enthousiasme en overdrijving is soms erg dun. Waar ligt voor jou de grens?

Vissen

Liefde: Liefde en haat liggen dichtbij elkaar. Bedenk je dat iemands gedrag of uitspraken je nooit zo zouden raken als je niet van hem of haar zou houden. In dat geval zou het je volledig koud laten.

Financiën: Na een periode van sappelen met rekeningen en zuinig boodschappen doen krijg je nu weer wat meer ruimte. Als er een contract moet worden ondertekend is dit het juiste moment.

Werk: De kans is groot dat je in een nieuw team komt te werken of dat er nieuwe mensen aan je vaste werkkring worden toegevoegd. Gelukkig is er sprake van een zakelijke klik. Dit is een goede week om het eerste gezamenlijke project op te starten.

Persoonlijk: Een goed geheugen onthoudt niet alleen de slechte dingen.