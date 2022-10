’Mijn dochter (14) wil aan de pil maar ik vind haar nog te jong voor seks’

„Mijn dochter van 14 heeft een vriendje. Ze heeft onlangs aan mij gevraagd of ze aan de pil mag, maar ik ben daar eerlijk gezegd een beetje van geschrokken. Ik vind mijn kind nog veel te jong voor seks. Ik ben bang dat ze slechte ervaringen opdoet, of onvoorzichtig is.”

„Ik heb dus geweigerd, tot frustratie van mijn dochter. Zij vindt dat ze hier zelf over mag bepalen. Ben ik te hard? Ik vind haar nog zo jong voor dit soort dingen, maar aan de andere kant is ze natuurlijk ook een zelfstandige puber. Moet ik haar vrijer laten? En als ik dat doe, hoe moet ik haar dan op een goede manier waarschuwen of voorlichten?”

Niet universeel

Dilana Schaafsma is pedagoog en als associate lector ’Gezond seksueel opgroeien’ verbonden aan Hogeschool Fontys. Zij vindt het ten eerste een goed teken dat de dochter van Hanneke deze vraag aan haar moeder stelt. „Complimenteer haar daar dus ook mee. Zeg dat je het fijn vindt dat ze dit aan je voorlegt en grijp deze gelegenheid dan ook aan om het gesprek aan te gaan over seks. Het is namelijk echt niet zo dat er een universele maatstaf bestaat voor de leeftijd waarop kinderen oud genoeg zijn voor seks. Dat is voor iedereen anders, en om erachter te komen of jouw kind eraan toe is, moet je in gesprek.”

Slecht

Hanneke doet er goed aan bij zichzelf te rade te gaan op welke manier zij seksualiteit tot op heden heeft besproken met haar dochter. „Ga er maar vanuit dat we allemaal een slechte seksuele opvoeding hebben gehad en dat dat voor kinderen van nu niet anders geldt”, zegt Schaafsma. „Wat je zelf als ouder hebt meegekregen, geef je aan je kinderen door. Aangezien de seksuele vorming heel beperkt is geweest bij veel ouders, belanden velen van hen dus in een vicieuze cirkel.”

Te laat en te beperkt

„Daarbij worden twee fouten veel gemaakt: ouders beginnen te laat met het aangaan van het gesprek omdat ze denken dat hun kind er eerder nog niet aan toe was. Ten tweede is de insteek van zo’n gesprek vaak te beperkt: het gaat voornamelijk over de risico’s en het voorkomen van een soa of zwangerschap. Bij meisjes komt daar vaak ook nog een aanvullende boodschap bij in de trant van: ’Ga niet alleen over straat’. Zij worden gezien als potentiële slachtoffers, terwijl jongens op hun eigen manier weer stereotyperend worden toegesproken: ’Ga niet over de grenzen van meisjes heen’.”

Seksueel plezier

Daarbij wordt volgens Schaafsma een heel belangrijk deel over het hoofd gezien, namelijk het component ’plezier’. „Ouders willen nog weleens vergeten dat seks ook gewoon heel leuk is en dat het net zo belangrijk is om daarover te praten. Dat zorgt ervoor dat jongeren geen goed beeld krijgen van wat dat nou eigenlijk is en hoe je jouw eigen plek en plezier mag opeisen in bed. Hierdoor hebben meisjes vaak nog eerder ervaring met penetratieseks dan dat ze überhaupt ooit zijn klaargekomen door masturbatie. Praat daar dus over, leg uit hoe het werkt. Ontkracht mythes en leer je dochter dat ze geen genoegen hoeft te nemen met pijn bij de eerste keer. Dat is dikke vette onzin: pijn is verbonden aan te weinig vocht en dus te weinig opwinding. Meisjes moeten dat weten, zodat ze dat ook durven aangeven.”

Empoweren

„Het gaat erom dat je je dochter empowert. Voorzie haar van zo veel mogelijk kennis, zodat ze zo goed mogelijk zélf beslissingen kan nemen op seksueel gebied. Vertel wat ze mag verwachten en ook wat ze níét mag verwachten, leg uit dat penetratie slechts een deel van de seks is. Knuffelen, zoenen, strelen en alles met vingers en mond is ook seks. Vaak denken jongeren dat het pas geslaagd is als de piemel in de vagina is geweest, maar dat is niet zo. Je kunt hier overigens misschien ook haar vriendje bij betrekken en samen in gesprek gaan.”

Veilig ontdekken

Of 14 niet alsnog te jong is, ook al beschikt een meisje over alle mogelijke informatie? Dat hangt er maar net van af, vindt Schaafsma. „Ja, het is inderdaad jong. De meeste jongeren zijn pas 18 als ze de eerste keer penetratieseks hebben. Maar als dit meisje in een fijne relatie zit die zij en haar vriendje rustig hebben opgebouwd, kan het best dat dit past bij haar seksuele ontwikkeling. Als ze zich veilig voelt en in de gelegenheid is om goed te blijven communiceren, is het fijn om op deze manier rustig en veilig ervaringen op te doen.”