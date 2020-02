’Als je dingen durft los te laten, ligt de wereld aan je voeten’

Ⓒ Rene Bouwman

De carrière van Elsbeth Teeling (49), schrijfster en oprichtster van de community De club van relaxte moeders, was naar eigen zeggen nooit zo gelopen als ze geen kinderen had gekregen. Vandaag komt haar boek Mom You Can uit, waarmee ze wil laten zien dat werk en moederschap heel goed samengaan. Ja, het is soms zwaar, maar haar kinderen Keet (15) en Teun (9) zijn volgens haar een zegen voor haar carrière. We legden de schrijfster vijf stellingen voor.