Oude vriendschappen nieuw leven inblazen doe je zo

Motivatie

Bedenk wat je motivatie is om de vriendschap nieuw leven in te blazen. Is het uit nostalgie? Mis je diegene? Ben je gewoon benieuwd hoe het met hem/gaat? Bedenk tevens even of de ander ook zit te wachten op hernieuwd contact.

Schrijf het op

Na het bedenken van je motief, is het verstandig om dat op te schrijven. Noteer ’m en verwoord het op een manier die aan de betreffende vriend(in) duidelijk maakt waarom je hem/haar weer graag in jouw leven wilt. Gebruik die notities wanneer je het contact opzoekt!

Luister naar de ander

Luister goed naar de ander. Waarschijnlijk overval je iemand door ineens (weer) in zijn/haar leven te duiken. Probeer daarmee rekening te houden. Het kan zijn dat het antwoord er wat hakkelend uitkomt. Analyseer de reactie en kijk of er voldoende wederkerigheid is.

Voorbereiden

Bereid je er mentaal op voor dat de eerste ontmoeting anders verloopt dan je in je hoofd had. Jullie hebben je waarschijnlijk beiden verder ontwikkeld, dus het is niet vreemd als ook de dynamiek tussen jullie veranderd is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een van jullie inmiddels moeder is, of in een andere totaal andere levensfase zit. Overigens hoeft dat niet slecht te zijn; er kan nog steeds een mooie, ’nieuwe’ vriendschap ontstaan.

Schone lei

Spelen er zaken die nog uitgesproken moeten worden? Zet die dan op een rijtje. Het kan zijn dat jullie uit elkaar zijn gegaan door een meningsverschil of misverstand. Het is belangrijk om deze aan te kaarten zodat het nieuwe contact met een schone lei begint.

Ontmoeting

Zorg ervoor dat de eerste afspraak kort en krachtig is. Denk bijvoorbeeld aan een kopje koffie of een korte wandeling. Door het bescheiden te houden, zorg je ervoor dat er minder ruimte is voor een ongemakkelijke situatie en leg je minder druk op de ander. Probeer tijdens de afspraak te voelen of het nog net zo leuk is als vroeger.

Wordt vervolgd?

Wees realistisch. Zou de vriendschap weer gaan werken? Willen jullie allebei een vervolg? Wees niet bang om je te uiten en om vragen te stellen. Het kan best zijn dat diegene uit plichtsgevoel heeft afgesproken en alsnog ’nee’ zegt.

En vergeet evenmin om bij jezelf te checken of je er nog zin in hebt. Het kan zijn dat hij/zij het wel ziet zitten, maar dat jij je alsnog realiseert dat de ander toch echt een totaal ander mens is geworden.