Weekhoroscoop week 2

Ram

Liefde: Je voelt je heerlijk op je gemak bij je partner, jullie delen het zelfde gevoel voor humor en lachen wat af deze week. Heerlijk deze vorm van ontspanning; precies wat je nodig had!

Financiën: Als je met het oog op je administratie nog niet alles op orde had, is dit een goede week om nog even de puntjes op de i te zetten. Heb je al een nieuw kasboek aangeschaft? Met betrekking tot nieuwe projecten komt de betaling deze week rond.

Werk: Nieuwe plannen krijgen steeds meer vorm. Waak ervoor dat de dingen niet door elkaar heen gaan lopen en je een duidelijke planning maakt met betrekking tot wat je wanneer kunt doen.

Persoonlijk: Vrienden willen graag iets met je afspreken maar eigenlijk doe je liever gewoon iets voor jezelf. Wees hier ook gerust eerlijk over.

Stier

Liefde: Bedenk je twee keer voor je iets zegt. Onbedoeld kun je nogal tactloos uit de hoek komen en zeg je iets waar je je partner flink mee kwetst. Beter voorkomen dan genezen!

Financiën: Bij twijfel niet oversteken. Besluiteloosheid speelt je parten bij het maken van een financiële planning of het doen van een bepaalde aankoop. Luister naar je onderbuik gevoel, deze twijfels heb je niet voor niets.

Werk: Hoewel je je liever op één taak tegelijk richt, krijg je deze week meerdere opdrachten toegeschoven waardoor je genoodzaakt bent om meer te multi-tasken. En het gaat je nog verdraaid goed af ook!

Persoonlijk: In de avond ben je sneller moe. Geef toe aan dit gevoel en kruip lekker op tijd onder de wol. Heerlijk om zo goed te kunnen slapen!

Tweelingen

Liefde: Vooral je partner gaat het op financieel gebied momenteel erg goed en dit heeft een positieve uitwerking op jullie liefdeleven. Minder geldstress is meer seks!

Financiën: Dit is een mooi moment om op financieel gebied met een schone lei te beginnen. Stel jezelf een duidelijk doel en begin met automatisch sparen.

Werk: Op je werk dien je het nu vooral van je vlotte babbel te hebben. Of je nu iets moet verkopen of iemand tot rust moet brengen; het lukt je!

Persoonlijk: De kans dat je leuke nieuwe mensen ontmoet die je ook echt beter wilt leren kennen is deze week groot.

Kreeft

Liefde: Gedoe binnen de familie of vriendenkring van je partner heeft ook invloed op jullie relatie. Niet dat de liefde minder wordt, maar een dipje in de slaapkamer is niet ondenkbaar.

Financiën: Een plan dat je een poosje geleden kreeg is nu rijp om uitgevoerd te worden. Een financiële meevaller zal je hierbij helpen.

Werk: Het jaar gaat relaxt van start met een opperbeste werksfeer. Je bent in positieve zin de clown van de afdeling; je collega’s liggen in een deuk om je onbedoelde droge opmerkingen.

Persoonlijk: Als iets je niet bevalt, onderneem dan direct actie om de situatie te veranderen. Is dit niet mogelijk? Zeg gewoon wat je ervan vindt en laat het verder los. Komt tijd, komt raad.

Leeuw

Liefde: Je doet deze week graag iets extra’s voor je partner. Iets lekkers meenemen, hem of haar masseren, uitgebreid het lievelingsgerecht koken én… mooie lingerie aantrekken.

Financiën: Het is nu niet het moment om belangrijke beslissingen te nemen op financieel gebied. Hoewel het de vorige keer wellicht goed is uitgepakt, is die kans nu helaas minder groot.

Werk: Sta niet teveel stil bij de dingen die je doet. Natuurlijk is het goed om een en ander nog even te checken en te dubbel checken maar dan moet het ook wel klaar zijn. Tijd is geld, Leeuw!

Persoonlijk: Je hebt deze week wat meer moeite met je concentratie. Laat je mobiele telefoon een poosje uit en zorg dat je je in je vrije tijd wat meer ontspant op de momenten waarop je normaliter juist druk bent met van alles.

Maagd

Liefde: Gezelligheid is fijn, maar kan ook het gevreesde ‘broer-zus-gevoel’ teweeg brengen. Maak je deze week extra mooi voor je geliefde; het kan ook gezellig zijn als je sensueel gekleed bent.

Financiën: Je krijgt spontaan een goed idee om meer inkomsten te vergaren. Hoewel het niet onhaalbaar is dien je jezelf wel af te vragen waar je de tijd vandaan gaat halen om alles voor te bereiden en mettertijd uit te voeren.

Werk: Je staat te trappelen om nieuwe dingen te leren. Is er voorlopig geen mogelijkheid om dit via je werk te doen, bekijk dan of je een thuisstudie kunt doen of elders een cursus kunt volgen.

Persoonlijk: Je hebt nu extra de behoefte om meer tijd met je familie door te brengen. Vooral met je moeder ben je momenteel erg close.

Weegschaal

Liefde: Gedoe binnen de familie of pech bij het klussen in huis legt even een flinke domper op jullie seksleven. Niet dat dit alles nu zo’n enorme impact heeft op jullie relatie, maar aan tijd voor romantiek ontbreekt het even wel.

Financiën: De kans is groot dat men je hulp vraagt bij het voorbereiden of organiseren van een feestje. Waak ervoor dat het jou behalve de nodige tijd en energie ook nog eens geld gaat kosten.

Werk: Je creativiteit maakt overuren. Omdat je op dit moment bezig bent je ideeën van vorig jaar uit te voeren, zullen de nieuwe even moeten wachten. Zoals gewoonlijk…

Persoonlijk: Omdat je nu wat lastig in slaap komt, doe je er verstandig aan om voor het naar bed gaan een avondwandeling te maken of een warm bad te nemen. Of allebei.

Schorpioen

Liefde: Jij en je geliefde vinden het heerlijk om samen lekker thuis te zitten. Afspraken met vrienden of familie worden even op de lange baan geschoven en ook een ietwat meer formele uitnodiging wordt afgeslagen; quality time met elkaar gaat nu even voor.

Financiën: Het jaar begint al goed voor jou met extra mogelijkheden om geld te verdienen. Hoewel het je niet in de schoot geworpen wordt en je deze kans dus zelf dient te creëren, zijn de vooruitzichten goed!

Werk: Je hebt de neiging er de kantjes af te lopen. Dat heeft iedereen wel eens, helemaal niet erg. Heb je dit vaker, vraag jezelf dan eens af of er een reden is waarom je niet meer zo enthousiast bent.

Persoonlijk: Je bent deze week extra gevoelig. Dit kan resulteren in een spontane huilbui, maar ook in een onverwachte tirade. Neem een kopje thee en relativeer.

Boogschutter

Liefde: Jij en je geliefde zijn klaar om een bepaalde lastige periode samen af te sluiten. Het is tijd voor een nieuw begin dus probeer ook niet telkens terug te blijven kijken naar het verleden.

Financiën: Je geeft nu meer geld uit aan je huis. Het thuis gezellig maken staat momenteel bovenaan je lijstje en hier hoort ook verlichting, ander klein meubilair en nieuwe accessoires bij. Het zijn de kleine dingen die het doen.

Werk: Waar je je op je werk prima kunt concentreren, ben je thuis nogal snel afgeleid waardoor je te onrustig bent om in één keer iets af te maken. Om deze reden is het beter om bepaalde klusjes even uit te stellen.

Persoonlijk: Iemand die je kent uit het verleden neemt uit het niets contact met je op of je loopt hem of haar ergens spontaan tegen het lijf. Nu maar hopen dat jij het ook leuk vindt!

Steenbok

Liefde: Zowel jij als je geliefde hebben even de handen vol aan andere dingen. Jij met jezelf en je partner mogelijk met issues omtrent werk of een bepaalde vriendschap. Probeer in elk geval met elkaar te blijven praten over hetgeen jullie dwars zit.

Financiën: Wees voorzichtig met sociale media of e-mails van onbekende afzenders. Voor je het weet heb je een worm of virus in je PC en kost het je handen vol geld om dit weer te laten fiksen.

Werk: Je neemt zonder problemen het voortouw in een lastige situatie. Of het je ook daadwerkelijk gaat lukken om alles op te lossen weet je niet, maar je bluft je er verrassend goed doorheen.

Persoonlijk: Drama alert! De kans dat je om niets door het lint gaat en hier alles en iedereen deelgenoot van maakt is aanwezig. Als je dit nog enigszins weet te voorkomen: doen.

Waterman

Liefde: Als jij happy bent, is je partner dit ook. Jij zit beter in je vel en hij of zij ziet je graag vrolijk, dus win, win. Kortom: dit is hét moment om een vakantie te boeken naar de bestemming die jij graag wilt of toch dat mooie schilderij te kopen voor in huis dat je zo mooi vindt.

Financiën: Hoewel je het prima naar je zin hebt, is er een reële kans dat er binnenkort reorganisaties zullen plaatsvinden binnen het bedrijf waar je werkt. Bouw voor alle zekerheid alvast een potje voor eventueel mindere tijden.

Werk: Je bent enorm scherpzinnig en raakt door het minste of geringste geïnspireerd. Noteer alles wat er in je opkomt, ook al lijkt het in eerste instantie misschien niet haalbaar; je ideeën hebben meer kans van slagen dan je misschien denkt!

Persoonlijk: Het is een fijne week om alles op te ruimen en van boven tot onder schoon te maken. Je hebt er nu ook echt zin in, dus doe vooral je voordeel met deze bevlieging; voor je het weet is het weer voorbij en sta je straks met tegenzin te boenen.

Vissen

Liefde: Jij en je partner zitten deze week niet geheel op één lijn, dus het kan geen kwaad om allebei hier en daar wat water bij de wijn te doen. Met een beetje (meer) geven en nemen komen jullie een heel eind.

Financiën: De loonsverhoging waar je op hoopte of misschien zelfs al om hebt gevraagd zal je deze week worden toegewezen. Indien dit niet speelt, is er een andere fijne meevaller naar je onderweg.

Werk: Vol enthousiasme herpak je onafgemaakte taken of begin je aan een nieuw project. Alles gaat je gemakkelijk af en je hebt er nog plezier in ook. Of je nu alleen of met anderen moet werken is je om het even, je vindt alles prima, zolang je maar lekker door kunt gaan.

Persoonlijk: Lichaamsbeweging heeft nu vooral een positieve uitwerking op je brein. Een fit lichaam ondersteunt een gezonde geest en andersom.

