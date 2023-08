Karen (36) gaat graag naar ’duistere’festivals: ’Een vlam in mij wordt aangestoken’

Het liefst ga ik naar…

„De festivals waar muziek met een duister randje wordt gespeeld. Black metal, doom metal, ambient, (new) wave en dungeon synth. Die muziek die voor mij precies de juiste snaar raakt, een bepaalde mystiek heeft en mij laat dansen. De sfeer is, in tegenstelling tot wat mensen vaak bij gierende gitaren, gegrunt en gegil verwachten, altijd heel relaxed. Als je net als ik al bijna twintig jaar in het wereldje rondloopt, is het een feest van herkenning. Ons kent ons. Het moment is pas echt compleet als ik ook nog door bakken met lp’s kan neuzen bij de merchandise. En tja, de gemiddelde bezoeker heeft een zwart bandshirt aan. Maar niet van de band die op de dag zelf speelt, want dat is volgens sommigen ’not done’.”

In de aanloop naar de festivals…

„Check ik meestal de bands die komen en luister goed in, ik ben een beetje een purist. Vervolgens leef ik toe naar mijn favorieten. Als het eenmaal zover is, kom ik los van het vaste leventje. Een soort vlam die in mij wordt aangestoken. Tegen het einde van de optredens ben ik meestal wel toe aan afronding, maar de dag erna kan ik het echt missen. Ik kom casually late, mis meestal de eerste band(s), fladder door de menigte met een biertje in de hand. Vaak ben ik de laatste die gaat. In de moshpit begeef ik me niet en crowdsurfen past niet bij de bands waar ik van hou. Wel mag ik graag dansen en daarbij meer dan gemiddeld de nekspieren gebruiken.”

Het seizoen…

„Begint elk jaar met Roadburn in Tilburg, hét festival voor muzikale fijnproevers. Geen gepraat tijdens de shows, zodat ik helemaal kan onderdompelen. Mensen komen van over de hele wereld voor de muziek. Een paar favoriete bands die ik dit jaar live heb gezien zijn Afsky, The Ruins of Beverast, Misþyrming, Shagor en Mütterlein. Festivals en concerten staan doorgaans eerder in de agenda dan andere sociale afspraken. Bovendien vraag ik vrij en regel ik oppas want mijn man en ik gaan geregeld samen, dus ik mis ook tijd thuis. Maar dat hoort erbij: zorgen dat alles in balans blijft.”

Vroeger…

„Was ik als vrouw vrijwel alleen in een mannenwereld. Het voelde niet altijd veilig en er gebeurden ook wel vreemde dingen. Daar is gelukkig veel meer aandacht voor tegenwoordig; de wereld verandert. Bovendien lopen er nu meer vrouwen rond op festivals en bij concerten, dat helpt. Je maakt mooie dingen mee. Een praatje hier, even proosten daar. Samen met vreemden genieten van muziek die je raakt van je kruin tot je tenen. In iemand herkennen dat het hem of haar ook wat doet. Een betekenisvolle glimlach. Dat is toch fantastisch? Jaren geleden was ik op een festival in Zuid-Duitsland en voor alle bezoekers waren er drie Dixies beschikbaar. Die waren niet te harden. Logisch ook als je zag hoeveel bier er werd gedronken en wat de Duitse keuken voor eten bood. Gelukkig was er naast de camping een maïsveld. Je mag zelf invullen wat ik deed, haha!”

Meer VROUW

Dit artikel staat in de bijlage ZOMER (in juli en augustus bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.