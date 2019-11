Verliefd op David Hasselhoff... Op wie had jij een schaam crush?

Ik was verliefd op Willem-Alexander. Ik weet nog dat ik zeker wist dat we later zouden trouwen en dat ik prinses zou worden. We moesten elkaar alleen nog even ontmoeten. Ik vond hem zo leuk en blond en lekker brutaal.

Willem-Alexander

Jaren later werkte ik in een gerenommeerd restaurant waar hij wel eens at met zijn vrienden. Het was in zijn en mijn studententijd. Het had kunnen gebeuren, want hij was nog vrijgezel en ik ook. Helaas sloeg de vonk niet over toen ik een biefstukje aan hem uitserveerde. Mijn crush op hem was ook wel een beetje verdwenen in de loop der jaren.

Jonge Henk

Eindredacteur Kim had als tiener de hots voor Henk Westbroek: „We hebben het hier over de jaren 80 hè?! De jonge Henk was in mijn ogen heel knap. Lekker nonchalant. Type lange, slanke jongen met een bril. Dat vond ik heel aantrekkelijk.”

Zelfs zijn naam is mooi

Kim: „Later heb ik hem – ik was inmiddels journalist – een paar keer geïnterviewd. Ik ben zelfs bij hem thuis geweest. Het was ook een ontzettend leuke man. Ik word eigenlijk nog steeds gepest met die crush. Ik werd laatst vijftig en toen is er een tijdschrift voor mij gemaakt waarin Henk Westbroek ook wordt genoemd… Zelfs zijn naam is mooi.”

David Hasselhof

Coördinator Elske moet met het schaamrood op haar kaken bekennen dat ze helemaal gek was op David Hasselhof: „Ik ging verhuizen en vond mijn dagboek. Met daarin hele página’s over David Hasselhoff. Mijn moeder was ook verliefd op hem en we keken samen naar Baywatch. Wat een knappe man was het, hoe hij zo zwoel over dat strand rende. Dat gevoel heb ik nu helemaal niet meer!”

George Michael

Collega Tanja: „Als vroege tiener was ik helemaal verliefd op George Michael en daardoor megafan van Wham! Mijn oma was haar tijd toen ver vooruit, want hoewel niemand zag (hoezo niet? Die kleding! Die dansjes!) dat George natuurlijk helemaal niet van de vrouwen was, zei zij altijd al: ’Ach schat, maar dat zijn toch homo’tjes?’ Ik boos natuurlijk. Ik heb haar zelfs nog verweten dat ze oud was en er helemaal niks van wist! Maar vele jaren later bleek dat ze in elk geval over George natuurlijk gelijk had gehad.”

Praat mee

Wie was jouw beroemde schaam crush? Schroom niet en praat mee op onze Facebook-pagina!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.