Sekshoroscoop: Met welk sterrenbeeld heb jij vuurwerk in bed?

Sekshoroscoop sterrenbeeld tweelingen (22 mei – 21 juni)

Als jij met tegenpool Weegschaal het bed in duikt, komen jullie er voorlopig niet meer uit. Pure chemie! Bij de Stier val je werkelijk in slaap, die heeft wat jou betreft nul creativiteit. Wie je graag eens zou strikken, is de charismatische Leeuw. Schorpioen is je geheime fantasie, die ook maar beter een fantasie kan blijven: veel te intens.

Sekshoroscoop sterrenbeeld k reeft (22 juni – 22 juli)

Hoewel je met een Ram weinig raakvlakken hebt, hebben jullie één ding gemeen: jullie erotische fantasieën! Met de wispelturige Boogschutter kun je weinig, die maakt je nerveus en onrustig. Wie je echt spannend vindt: de mysterieuze Schorpioen, die jou zonder woorden met gemak opwindt. Met een Steenbok is het lust op het eerste gezicht.

Sekshoroscoop sterrenbeeld l eeuw (23 juli – 23 augustus)

Jij wordt het liefst de hemel in geprezen, maar de Waterman is allesbehalve complimenteus. En precies dat vind je nou juist een uitdaging. Met de wilde Boogschutter is het geheid vlam in de pan. Tweelingen heeft ook oog voor anderen, dat is voor jou echt een no-go. Jouw verlangens gaan uit naar een doeltreffende, onuitputtelijke Stier.

Sekshoroscoop sterrenbeeld m aagd (24 augustus – 23 september)

Hoewel je je aangetrokken voelt tot je tegenpool Vissen, wordt het op den duur saai en voorspelbaar. Wie je ook niet kan blijven boeien is de Weegschaal, met wie je totaal niet op één lijn zit. Jouw droompartner is een dominante Leeuw, maar met de wellustige Steenbok houd je het uiteindelijk het langst vol.

Sekshoroscoop sterrenbeeld w eegschaal (24 september – 23 oktober)

De Steenbok is het absolute tegenovergestelde van jou: bokkig en bazig, nee dank je. Met de Stier heb je wel een seksuele klik, dat wordt een avondvullend programma. Wie je absoluut fascinerend vindt, is de ondoorgrondelijke Vis. Bij de kritische Maagd kun je totaal niet jezelf zijn, ook deze sla je liever over.

Sekshoroscoop sterrenbeeld s chorpioen (24 oktober – 22 november)

Een Boogschutter kan je flink ergeren, jullie lijken elkaar totaal niet te begrijpen. Hoewel de Stier jouw tegenpool is, vullen jullie elkaar in bed geweldig aan. Of misschien wel juist daarom. Als je graag een onderdanige partner hebt, is seks met een Weegschaal jouw ultieme fantasie. Met de vurige Ram spatten de vonken ervan af.

Sekshoroscoop sterrenbeeld b oogschutter (23 november – 21 december)

Een Schorpioen is vaak iemand van weinig woorden, en juist het feit dat hij niet gemakkelijk te peilen is, vind je heel aantrekkelijk. Op de gladde praatjes van de Vis zit je zeker niet te wachten, maar de dirty talk van de Tweeling kan je wel weer in extase brengen. Het hardst vonk je met de hartstochtelijke Leeuw.

Sekshoroscoop sterrenbeeld s teenbok (22 december – 20 januari)

Met een Boogschutter ben je snel klaar. Letterlijk, die gaat je veel te snel. Stiekem fantaseer je over een dominante Ram die jou overmeestert, maar of je dit in het echt ook zo leuk vindt? Met je tegenpool Kreeft gaat het fantastisch in bed, mits jullie elkaar durven te benaderen. De spannendste seks heb je met een Schorpioen.

Sekshoroscoop sterrenbeeld w aterman (21 januari – 19 februari)

Bij een andere Waterman kom je helemaal aan je trekken, maar met een Weegschaal gaat het ook fijn. Die is gewillig, maar niet passief: precies wat je wilt. Je tegenpool is de Leeuw, charismatisch maar te ijdel. Met de Steenbok heb je al helemaal geen klik, jullie willen seks op andere tijdstippen en op compleet verschillende manieren.

Sekshoroscoop sterrenbeeld v issen (20 februari – 20 maart)

Je tegenpool en tegelijk ook fantastische bedpartner is de Maagd. Hij is sensitief, maar blijft wel met beide benen op de grond en houd je bij de les. Je knapt helemaal af op de actieve Boogschutter, die je echt veel te wild of zelfs te ruw is in bed. Bij de Kreeft kun je je helemaal laten gaan, maar met een Weegschaal maak je al je dromen waar.

Sekshoroscoop sterrenbeeld ram (21 maart – 20 april)

Jouw tegenpool is de Kreeft, maar hoewel jullie elkaar aantrekken zijn jullie te verschillend om het echt te laten werken. Leuk voor een keer, maar stiekem verlang je naar een dominante Steenbok, die zich niet door jou laat ondersneeuwen. Een Tweeling heb je liever niet, die kletst je te veel. Echt heet wordt het met een andere Ram: wie is de baas?

Sekshoroscoop sterrenbeeld stier (21 april – 21 mei)

Juist omdat jij en een Schorpioen niets gemeen hebben, is het in bed voor beide partijen een complete verrassing. Aan een Waterman heb je weinig tussen de lakens, jullie libido komt totaal niet overeen. Met een Weegschaal vrij je de pannen van het dak en de bazige Leeuw is je guilty pleasure. Superspannend, maar helaas niet blijvend.