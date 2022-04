Esther alias DJ Je Moeder (57): ’Ik blijf draaien tot ik erbij neerval’

Draaien in de club

„Het was liefde op het eerste gezicht: draaien in de club. Ik was 18 en vond alles even leuk. Platen uit de bakken vissen, de sfeer aanvoelen, blije gezichten. Toch stopte ik toen ik 22 was. Het leven kwam tussendoor: een studie, baan, kinderen… Totdat mijn leven in 2013 abrupt tot stilstand kwam. Ik kreeg kanker in een ruggenwervel en lag jaren in de lappenmand. Ik kwam zelfs een periode in een rolstoel terecht. Dan ga je wel nadenken: waarom ben ik hier? En waar word ik nou écht blij van? Steeds dwaalden mijn gedachten af naar vroeger.

Leeftijdsdiscriminatie

Toen ik beter werd, wist ik één ding zeker: ik moest en zou weer gaan dj-en. Dat ik inmiddels 54 was en de techniek flink veranderd, kon me niet schelen. Ik zou mijn kennis gewoon opfrissen met workshops. Dat was nog best lastig, want ik kreeg te maken met leeftijdsdiscriminatie. Leren draaien is iets voor jongeren, instellingen krijgen subsidie tot 25 jaar. Maar ik zocht door totdat ik ergens aan de slag kon. Dat ik de oudste van de groep was, boeide me niet. Mijn obscure platen van vroeger verruilde ik voor hiphop, R&B en soul; je moet natuurlijk wel met je tijd mee.

Je Moeder

DJ Je Moeder werd als grap voor mij bedacht, niemand dacht dat ik die naam echt zou adopteren. Maar waarom niet? Mijn kinderen moesten wel even wennen; ineens stond moeders de hele dag te oefenen in de woonkamer. Ze zullen me niet snel vragen voor hun eigen feestjes, dat is toch een beetje gênant. Tegelijkertijd zijn ze trots. Sta ik in Paradiso, zoeken ze me meteen op achter de booth.

Tot ik erbij neerval

Het gaat niet om leeftijd, het gaat om mindset. Mijn geest is jong en positief. Ik moet het aantal optredens wel doseren, maar verder houd ik het prima vol. Ik wil blijven draaien tot ik erbij neerval en de wereld over gaan. Het leven is te kort en onvoorspelbaar om niet te doen waar je gelukkig van wordt. Ik kan niet wachten tot de festivalzomer!”

