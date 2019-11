Daghoroscoop 12 november

VANDAAG JARIG

Als u plezier beleeft aan uw werk, zult u tevreden zijn en niet de behoefte voelen aan meer of beter. Dat geeft u de rust om te focussen op uw gezin en emotionele gebeurtenissen. Deze kunnen plaatsvinden in de relatie van kinderen; het kan daar gaan rommelen, maar goede relaties overleven dat.

RAM

Extra energie kan er een aangename dag van maken. Sla uw vleugels uit en jaag datgene na dat u de tevredenheid en het geluk kan bezorgen waar u recht op hebt. Heroverweeg uw aspiraties als u nog niet bent waar u nu wilt zijn.

STIER

Nu een aantal planeten met elkaar conflicteert kunt u geplaagd worden door vage angsten. Blijf, als dat kan, thuis en laad de fysieke en mentale batterij weer op. U zult zich daarna beter in staat voelen sterk en alert de strijd aan te gaan.

TWEELINGEN

Wees alert en grijp de kansen die zich voordoen nu het geluk aan uw kant staat. Sommigen wacht een veelbelovende opdracht, anderen kunnen rekenen op geldelijk gewin. Zakelijke groei en uitbreiding kunnen het gevolg zijn.

KREEFT

Stort u op uw werk en geniet van de kameraadschap van collega’s. De normale routine kan u tot innovatieve ideeën inspireren. Een zakelijk voorstel moet serieus overwogen worden. Houd daarbij het oog op de toekomst gericht.

LEEUW

Besteed extra aandacht aan uw veiligheid als u ’s nachts moet werken; u kunt zich verwonden door onoplettendheid. Afgezien daarvan zijn de omstandigheden gelukkig en kunt u rekenen op deuren die wijder voor u open gaan.

MAAGD

Intense momenten zullen bij u de vraag oproepen waar u rekening mee moet houden. Vraag u tevens af waarom u zaken en mensen accepteert die dat niet waard zijn. Probeer te voorkomen dat relatieproblemen chronisch worden.

WEEGSCHAAL

Het geluk gaat aan uw zijde, dus reageer positief op invitaties, aanbiedingen en kansen. Een romance verloopt soepel, ondanks de druk die van buitenaf op u kan worden uitgeoefend. Deskundig juridisch advies zal tot winst leiden.

SCHORPIOEN

Een onverwachte meevaller kan uw plannen veranderen of een plotselinge zakenreis haalt thuis een streep door iemands rekening. Het is echter een te mooie kans om te laten liggen. Blijf uzelf trouw als u te maken krijgt met veranderingen.

BOOGSCHUTTER

Een goed humeur en optimisme moeten de toon zetten. Praten met mensen die goed op de hoogte zijn zal een positief geven en nemen tot gevolg hebben. Een zinvolle en intelligente brainstorm leidt tot actieve resultaten.

STEENBOK

Vandaag vrij nemen is geen optie, maar iets later naar uw werk gaan kan u de tijd geven die u voor familieaangelegenheden nodig hebt. Samen zijn met uw gezin zal u aan het denken zetten over de mogelijkheid van huis uit te werken.

WATERMAN

Omarm een kans om tot een ingrijpende wijziging te komen in uw werkzame leven. Het is niet nodig om een situatie of zaak te forceren. Als u nog geen wintervakantie hebt gepland is dit een geschikt moment om dat te doen.

VISSEN

Een leidinggever heeft gezien waartoe u in staat bent. Gebruik diens invloed om uw loopbaan verder op de rails te zetten. Pas vandaag op voor een teleurgestelde werknemer die uw plannen aan de concurrentie kan onthullen.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.