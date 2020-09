Willemien: Nu Ebel (25) zo lang thuis is, zie ik hem ook echt

We spraken al eerder met Willemien Ebels, gescheiden en moeder van drie. Haar meervoudig verstandelijk gehandicapte zoon Ebel (25) overnacht sinds twee jaar vier nachten per week begeleid in een zorginstelling. De andere drie nachten slaapt hij thuis bij zijn moeder. Een half jaar geleden - aan het begin van de coronacrisis - besloot Willemien om haar zoon weer volledig in huis te nemen. Ze had er ook voor kunnen kiezen om hem in de instelling te laten, maar dan mocht ze ook niet meer op bezoek komen. Toen Ebel vorige week net weer terug was in de instelling, testte een medewerker positief en moest daar iedereen tien dagen in quarantaine. Omdat Ebel zelf negatief testte, haalde Willemien hem weer op en zit hij opnieuw fulltime thuis. Hoe gaat het met Willemien en Ebel, nu ze weer onder hetzelfde dak wonen?