Noa: „Voor mij wordt het de eerste keer zonder ouders. Mijn vrienden waren vorig jaar al samen op en andere plek in Nederland, maar ik ben toen met mijn vriend en zijn ouders meegegaan. Dat is nu hartstikke uit en ik kan niet wachten om met z’n allen de camping in Renesse onveilig te maken.

Zonder ouders is het anders. Het is altijd gezellig met ze hoor, maar alleen kun je lekker doen wat je wilt en er zijn geen regels. Bovendien doe ik met hen andere dingen, plaatsjes bezoeken bijvoorbeeld. Uitgaan doe ik gewoon niet wanneer ik met mijn vader en moeder op vakantie ben.

Lees ook op VROUW.nl: Op bedevaart naar Italiaans tv-dorp Ollolai, maar... waar zijn de beroemde bewoners?

Deze zomer anders

Dat zal deze zomer wel anders zijn. We zijn met zijn negenen en kennen elkaar allemaal van onze studie Recreatie in Tilburg. Iedereen is geslaagd en dat moet gevierd worden! We zijn al twee jaar een hechte groep die zich nergens voor schaamt. Omdat we voor animator op vakantiebestemmingen studeren, zijn we wel in voor een feestje. Eigenlijk entertainen we de rest terwijl wij vakantie vieren. Ashwin is de gekste van ons allemaal, die begint gewoon te dansen op een lege dansvloer. Wij doen dan lekker met hem mee. Waar wij zijn, is het feest!

Extra leuk is dat ik in de week dat we op de camping zitten, jarig ben. Ik word twintig, dus dat is speciaal. Ik heb nog niets gepland, maar gezellig wordt het sowieso.

Geen strakke afspraken

Elke avond samen eten en niemand alleen naar huis laten gaan, zijn enkele van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Met mijn ouders heb ik niet echt strakke afspraken. Zij vertrouwen mij wel en kennen mijn vrienden.

Lees ook op VROUW.nl: Carla’s dochter (19) werd aangerand: Als ouder voel je je zo machteloos

We hebben een paar van onze ouders opgetrommeld om ons met spullen en al naar Renesse te brengen. De tent die we hebben gehuurd, is groot en heeft een houten ondergrond, iets luxer dan normaal. Luchtbedden moeten we zelf meenemen. Nu hopen dat het allemaal gaat passen.”

Dit verhaal lees je in ZOMER, het magazine dat zaterdag bij De Telegraaf zit.