’Mijn piercings zijn een daad van verzet’

„Mijn ouders zijn vrij conservatief. Ze hebben nogal een oordeel over mensen met piercings en tatoeages, dat vinden ze asociaal. Net als geblondeerd haar, veel naar de sportschool gaan en uitdagende kleding. Dat heb ik nooit zo goed begrepen, of je sociaal of niet bent zit in je gedrag, niet in je uiterlijk. Omdat mijn moeder zo negatief is over piercings, mocht ik vroeger niet eens gaatjes in mijn oren. Rond mijn vijftiende liet ik ze toch schieten. Mijn moeder was boos. ’Maar nu ben je lek!’ Alsof ik een fietsband was.

Slechte invloed

Ze was nog bozer toen mijn oudere zus een paar weken later óók gaatjes liet schieten. Nu was ik ook nog de slechte invloed. Wekenlang is ze kwaad op me geweest. Dat ik als tiener eigenlijk dolgraag een navelpiercing wilde, hield ik dan ook maar voor me. Als minderjarige had je daar toestemming van je ouders voor nodig, en die zou ik echt nooit krijgen. Als er iets is wat ze onzin vinden, is het dat wel.

Toen ik een jaar of dertig was, raakte ik bevriend met een heel mooi meisje dat best veel piercings had. Een paar verschillende in haar oren, maar ook in haar tong, navel en een intieme piercing. Ze ging met me mee toen ik mijn eerste ’bijzondere’ piercing liet zetten: in mijn tragus, het stukje van je oor dat aan je wang vastzit. Daarna had ik de smaak te pakken. Ook in mijn andere tragus, bovenin mijn oor (helix) en in mijn oorschelp (conch) liet ik een gaatje zetten. Mijn oren kan ik moeilijk verbergen, dus mijn ouders hebben het zeker gezien. Ze vinden het maar onzin, al dat ’ijzer’, maar nu ik volwassen ben, doet mijn moeder gelukkig wel minder moeilijk dan vroeger.

Geen idee

Over tatoeages zijn ze ook nog steeds ontzettend negatief. ’Heb jij ook vrienden met tattoos?’ vroeg mijn moeder me eens, het afgrijzen droop van haar stem. ’Dat gaat je echt niks aan, want jij gaat diegene daar dan meteen om veroordelen,’ antwoordde ik. Wat ze niet weten, en ook niet hoeven te weten, is dat ik een paar jaar geleden ook eindelijk die navelpiercing én een intieme piercing heb genomen.

Mijn navelpiercing liet ik een paar dagen voor kerst zetten. Tijdens het vrij stijve kerstdiner had ik er plezier in om af en toe even aan mijn buik te voelen. Het voelde als een kleine daad van verzet, rebellie tegen mijn ouders en hun bekrompen opvattingen. Al moest ik wel een beetje oppassen als ze me een knuffel gaf, of als ik me zou uitrekken. Maar het gaat nu al jaren goed, ze hebben geen idee.

Grappige verrassing

Het laten zetten van de intieme piercing deed heel even ontzettende pijn, maar ook dat voelt een klein beetje rebels en is daardoor extra leuk, vind ik. Ik zie er best keurig uit, de piercings zijn dan een grappige verrassing. Ik heb er nog nooit negatieve reacties op gehad van mensen die ze wel hebben gezien. Zelf vind ik het altijd juist leuk als mensen een onverwachte piercing of grappige kleine tatoeage hebben, zeker bij mannen.

De laatste tijd is de kledingstijl uit de jaren negentig weer in de mode. Baggy broeken en korte topjes. Outfits die zo uit jaren negentig-serie Heartbreak High lijken te komen, zijn nu weer superhip. Voor een festival vind ik het dan ook heel leuk om een croptop te dragen, waarmee ik dus een blote buik heb, met navelpiercing. Ik ben heel sportief, dus hij staat nog steeds fantastisch, vind ik. En dan nog: het is mijn lichaam en ik doe ermee wat ik wil. Maar als ik naar mijn ouders ga, trek ik toch maar even een langer shirt aan. Het is niet dat ik me ervoor schaam, ik heb gewoon geen zin in de discussie.”

Als dit naar meer smaakt...

Dit artikel stond eerder in een eerdere VROUW Glossy. Nu ligt de nieuwste VROUW Glossy in de winkels die helemaal in het teken staat van roddel en achterklap. Met onder andere een groot interview met Tooske Ragas en een gastcolumn van Yvonne Coldeweijer. Verder spreken we bekende kappers over roddels in de kappersstoel, interviewen we doorgewinterde showbizzjournalisten over hun scoops en vertelt Melissa Pieters (31) waarom ze zich bekeerde tot de islam.

Wil je nooit meer een nummer van VROUW Glossy missen neem dan nu een supervoordelig abonnement door hier te klikken.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.