Patience (37): ’Zijn kinderen zeggen makkelijker nee als ik ze iets vraag’

„Eric en ik leerden elkaar ongeveer vier jaar geleden kennen via Tinder. Eric had zijn Tinder op internationaal staan, omdat hij ervoor openstond om met vrouwen in Namibië te daten: Afrikaans lijkt namelijk op Nederlands.

We begonnen te appen en al snel sloeg de vonk over. Aangezien hij geen vakantiedagen meer had en ik wel, besloten we dat ik vanuit Namibië naar Nederland zou komen. Het was zo’n opluchting toen ik hem eindelijk zag: de liefde en affectie waren er al voor ik hem ontmoette, maar toen we elkaar fysiek zagen, voelde ik het écht.

Na een aantal keer over en weer te zijn gevlogen, voelde het zo goed tussen ons dat we graag een baby wilden. Ik raakte zwanger van Emilia en al snel namen we de beslissing dat het beter was als ik naar Nederland zou emigreren, aangezien hij een co-ouderschap heeft met zijn ex-vrouw. De zorg van mijn kinderen lag al geheel op mijn schouders, dus voor mij was het makkelijk om deze stap te zetten.

Mijn kinderen vonden de emigratie af en toe lastig: ze moesten vrienden achterlaten en ook wennen aan de nieuwe cultuur. Vooral het weer in Nederland was een dingetje. Wij zijn gewend aan tien maanden zomer en twee maanden winter, nu was dat ineens omgedraaid. Al met al: het was een uitdaging. Nu, na twee jaar, zijn we gelukkig goed gewend. Mijn kinderen kunnen goed overweg met die van hem, zeker de jongens! Zij hebben dezelfde interesses en leeftijd.

Huishouden

In plaats van met z’n drieën, zijn we nu met z’n zevenen thuis. Toen we één familie werden, hebben Eric en ik meteen een gesprek gehad over hoe we het huishouden wilden aanpakken. We maakten een schema met wie wat deed op welke dag.

Op zondag moet bijvoorbeeld iedereen zijn of haar kamer schoonmaken en daar is geen discussie over mogelijk: het staat op het schema, dus je moet het doen. Het huishouden is sinds de emigratie wel veranderd, maar dat komt vooral doordat we een groter gezin hebben. No way dat ik voor zeven man de was ga doen! Dat wordt me echt te veel, daarom is de eerlijke taakverdeling ook heel fijn.

De kinderen moeten allemaal hun eigen kamer schoonmaken en de was doen. Wat me wel opvalt is dat Erics kinderen makkelijker ’nee’ zeggen als ik ze iets vraag te doen in huis, dat is echt iets Nederlands. In mijn cultuur doe je dat niet zo snel.

De rolverdeling die Eric en ik in huis hebben, noemen we altijd ’superhuman’. We verdelen het namelijk op basis van waar we zelf behoefte aan hebben en hoe de situatie zich voordoet. Als het mij te veel wordt, neemt hij iets over. Als iets niet werkt, proberen we het anders te doen. We vullen elkaar goed aan.

Mix van culturen

Hoewel we twee verschillende culturele achtergronden hebben, gaan we niet anders met elkaar om. Wel is ons huishouden meer vernederlandst. We wonen in dit land en doen daarom ook wat hier gebruikelijk is, bijvoorbeeld afspreken als je iemand wil bezoeken. In Namibië staat mijn familie gewoon voor de deur en kunnen ze allemaal in de woonkamer blijven slapen. Hier is dat niet zo gebruikelijk.

Daarnaast passen we ons snel aan, omdat we in een al bestaande, Nederlandse familie terechtgekomen zijn. Wel praat ik met mijn kinderen soms Afrikaans. Met Eric en zijn kinderen praat ik Engels en soms een beetje Nederlands. Al vind ik het wel lastig om mezelf goed uit te kunnen drukken in deze taal.

Werk

Eric werkt fulltime als bedrijfsjurist, ik ongeveer tien tot vijftien uur per week als customer service agent. Hiernaast studeer ik fysiotherapie. De rekeningen verdelen we eerlijk: energiekosten en de boodschappen betalen we bijvoorbeeld van onze gezamenlijke rekening.

Ook hebben we allebei een eigen rekening, maar dat is meer omdat we die al hadden. Met deze rekening probeer ik een beetje te sparen en koop ik af en toe iets leuks voor mezelf.

Tip

Of je nu een huishouden hebt met verschillende culturen of niet: heb vroeg in de relatie een gesprek over hoe je dingen thuis wilt aanpakken. Je hebt allebei waarschijnlijk een verschillende manier van hoe je alles doet. Praat daarover, dat is uiteindelijk heel waardevol.”

