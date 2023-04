Paasontbijt: smullen met rozijnstengels

„De paaseitjes lonken al maanden naar me, maar ik heb ze weten te weerstaan. Niet makkelijk want toen de pepernoot vertrok, lagen de eerste eitjes alweer in de supermarkt. De afgelopen jaren kwamen er talloze smaken bij en ik zag zelfs een 18+ variant: Pornstar Martini-eitjes met alcohol. De advocaatversie is mijn favoriet, dus die ga ik dit weekend snoepen. Maar nu maak ik eerst rozijnstengels. Vrolijk Pasen!”

Benodigdheden (8 stuks)

Voor de stengels:

125 g amandelspijs

1 ei, losgeklopt

rasp van 1 sinaasappel

1 rol koelvers bladerdeeg

100 g donkere rozijnen

Verder nodig:

1 ei, losgeklopt

50 g poedersuiker

1 el sinaasappelsap

Bereidingswijze

Stap 1

Verwarm de oven voor op 200 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier.

Stap 2

Meng de amandelspijs met het ei en de sinaasappelrasp tot een smeerbare massa. Dit gaat het makkelijkst met een vork.

Stap 3

Rol het bladerdeeg met bakpapier en al uit. Bestrijk de helft van het deeg (in de lengte) met amandelspijs en strooi daar de rozijnen over.

Stap 4

Vouw het deeg dubbel, zodat de vulling bedekt is tussen twee lagen bladerdeeg. Snijd het deeg in 8 repen en draai deze een paar keer rond.

Stap 5

Leg de stengels op het bakpapier en bestrijk ze met het losgeklopte ei. Bak de rozijnenstengels in 15-25 minuten goudbruin en gaar.

Stap 6

Laat ze na het bakken afkoelen op een rooster. Meng de poedersuiker met het sinaasappelsap tot een glazuur en bestrijk de rozijnenstengels ermee.

