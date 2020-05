Weekhoroscoop week 19

Ram

Liefde: Op seksueel gebied ben je nu niet alleen extra gevoelig voor aanrakingen, maar voel je ook je partner haarfijn aan. Een perfecte week om wat meer aandacht te besteden aan erotiek.

Financiën: Je financiën zitten nog steeds in de lift. Als je zelf ook een beetje de hand op de knip houdt ga je straks echt geld overhouden.

Werk: Je bent nogal emotioneel op het ogenblik waardoor je opbouwende kritiek onterecht kunt opvatten als een sneer. Blijf de dingen zo goed mogelijk relativeren en probeer je eigen onzekerheid niet op anderen te projecteren.

Persoonlijk: Je kunt nu last hebben van dwangmatige gedachten waardoor je het jezelf onnodig moeilijk maakt. Blijf niet in de dingen hangen en leg jezelf ook vooral geen onnodige verplichtingen op.

Stier

Liefde: Als er al sprake was van onenigheid en meningsverschillen, komen jullie deze week weer meer tot elkaar. Vooral de eerste helft van de week is bij uitstek geschikt voor een verzoening.

Financiën: Iemand in je naaste omgeving die het wat minder breed heeft dan jij zou best een extraatje kunnen gebruiken. Laat jij deze week nu in een gulle bui zijn!

Werk: Een heerlijke week waarbij je vooral in contact staat met vrolijke en sympathieke mensen. Zowel met je collega’s als met eventuele (online of telefonische) cliënten kun je prima door een deur.

Persoonlijk: Dit is een fijne periode om een oude hobby op te pakken waar je voorheen wat minder tijd voor had.

Tweelingen

Liefde: Een goed gesprek maakt veel duidelijk. Wellicht was er onlangs sprake van een misverstand en blijkt nu dat dit te wijten was aan een gebrekkige communicatie. Niets aan de hand!

Financiën: Hoewel je graag een bepaald artikel zou willen kopen, laat je je weerhouden door de prijs. Als je het echt nodig hebt en je kunt het je veroorloven, waarom zou je het jezelf dan niet gunnen?

Werk: Je bent enorm populair en hebt de lachers op je hand. Wel heb je soms wat moeite met je concentratie, probeer je op belangrijke momenten wat meer te focussen op je werkzaamheden.

Persoonlijk: Een nieuw idee neemt je volledig in beslag. Leuk dat je zo enthousiast bent maar waak ervoor dat het geen obsessie wordt.

Kreeft

Liefde: Waar je kort geleden nog een flinke woordenwisseling had met je geliefde, kun je je nu maar moeilijk voorstellen waar alle ophef over ging. Een fijne week om samen de rust op te zoeken in de buitenlucht.

Financiën: Het word je steeds meer duidelijk wat je zelf kunt doen om je financiële situatie te verbeteren. Sterker, je hebt echt zin om zo spoedig mogelijk belangrijke wijzigingen aan te brengen op dit gebied.

Werk: Het is voor jou momenteel veel belangrijker om de goede vrede te bewaren dan om je gelijk te halen. Het kost je dan ook geen enkele moeite om even een stapje opzij te doen.

Persoonlijk: Je maakt je enorm veel zorgen om wat er allemaal gaande is in de maatschappij. Blijf de boel relativeren en laat je niet bang maken door aannames en veronderstellingen; houd je bij de feiten.

Leeuw

Liefde: Dit is geen geschikte week om al te diepzinnige gesprekken te voeren die mogelijk een meningsverschil of conflict uit kunnen lokken. Houd het lekker licht en luchtig en ontspan!

Financiën: Het kost je moeite om je aan je budget te houden. Je creativiteit viert hoogtij maar om sommige ideeën optimaal te kunnen uitvoeren zul je wat dieper in de buidel moeten tasten.

Werk: Je behulpzame houding werkt zeer in je voordeel. Men waardeert je en gunt je ook nog eens een extraatje in de vorm van een mooie bonus of een mooie nieuwe opdracht.

Persoonlijk: Iemand in je omgeving legt flink beslag op je energie. Houd voldoende afstand en kap het gesprek af als blijkt dat de ander in herhaling valt of er op dit moment gewoon geen oplossing voor handen is.

Maagd

Liefde: Binnen de relatie lukt het je om de dingen wat meer te relativeren en niet op elke slak zout te leggen. Dit tot groot plezier van je partner!

Financiën: Hoewel er sprake kan zijn van een financiële tegenvaller, ben je hier momenteel prima tegen bestand. Het kost je weinig moeite om jezelf hierbij neer te leggen en er vervolgens weer de schouders onder te zetten.

Werk: Vermijd een machtsstrijd. Als de ander zo graag de baas wil spelen, laat hem of haar. Zeg gewoon ja en amen en trek ondertussen lekker je eigen plan.

Persoonlijk: Dit is een fijne week voor wat zelfreflectie. Hoe heeft de huidige situatie uw kijk op de dingen veranderd en hoe kun je hier (straks) je voordeel mee doen?

Weegschaal

Liefde: Hoewel je geliefde het niet helemaal met je eens is weet je exact de juiste woorden te kiezen om hem of haar van je gelijk te overtuigen. Of… laat je partner je vooral in de waan?

Financiën: Nu de horecagelegenheden dicht zijn en je niet meer gezellig uit eten kunt houd je waarschijnlijk meer geld over. Koop hiervoor iets moois waar je werkelijk vrolijk van wordt. Of spaar nog even door tot je je droom-item kunt kopen wat je je eerder niet kon permitteren.

Werk: Je komt er steeds meer achter wat je nu eigenlijk wilt. Blijf vooral ook eerlijk tegen jezelf met betrekking tot hoe je de dingen tot dusver hebt aangepakt. Wat ging er goed en wat kan beter?

Persoonlijk: In plaats van bepaalde frustraties weg te stoppen kun je er beter een gesprek over hebben met de eventuele betrokkenen. Misschien begrijpen jullie elkaar verkeerd?

Schorpioen

Liefde: Je hebt totaal geen zin om je druk te maken om onbelangrijke dingen. Discussies ga je dan ook zoveel mogelijk uit de weg.

Financiën: Geef gerust wat extra geld uit om je huis en tuin of balkon op te fleuren met fleurige bloemen en bloeiende planten. Haal de lente in huis; je wordt er blij van!

Werk: Je hebt moeite met je concentratie waardoor je bepaalde werkzaamheden niet (op tijd) af krijgt. Ban zoveel mogelijk afleidende factoren uit en neem elk half uur even vijf minuten pauze om een rondje te lopen.

Persoonlijk: Het is geen overbodige luxe om wat meer energie kwijt te raken. Probeer in je vrije tijd meer aan lichaamsbeweging te doen of doe regelmatig een home work-out.

Boogschutter

Liefde: Je hebt de neiging overhaaste conclusies te trekken met alle gevolgen van dien. Om ruzie te voorkomen doe je er verstandig aan om tot tien te tellen en vervolgens nog eens drie keer na te denken voor je iets zegt.

Financiën: Je loopt rond met spannende plannen in verband met een eventuele nieuwe investering. Het idee op zich is prima, alleen de timing laat te wensen over. Nu is helaas niet het juiste moment om door te pakken.

Werk: Je collega’s nemen graag wat goede raad van je aan. Met jouw kennis en ervaring ben je een betrouwbare vraagbaak. Jij vindt het op jouw beurt heerlijk om anderen weer op weg te helpen, win win!

Persoonlijk: Dit is een fijne week om herinneringen op te halen met vrienden. Leuk, oude foto’s delen via WhatsApp!

Steenbok

Liefde: Soms bevat een uitspraak die je niet wilt horen het beste advies dat je kunt krijgen. Je geliefde heeft het echt goed met je voor.

Financiën: Je bent er helemaal klaar voor om nieuwe dingen te leren, zowel op creatief als intellectueel gebied. Aangezien je dit prima af zal gaan kan het zeker geen kwaad om hier wat geld in te investeren.

Werk: Bij eventuele onenigheid weet je prima voor jezelf op te komen. In nette bewoording en zonder ook maar één keer je stem te verheffen of een onvertogen woord te laten vallen geef je de ander lik op stuk. Klasse!

Persoonlijk: Een gesprek met de buren levert nieuwe inzichten op met betrekking tot wat er in de wijk gebeurt of nog staat te gebeuren.

Waterman

Liefde: Hoewel je nog steeds dol bent op je partner doe je bepaalde dingen liever even alleen. Noem het een korte adempauze, niets mis mee.

Financiën: Dit is een goed moment om uit te vinden wat er de afgelopen tijd minder goed is gegaan en hoe je dit kunt ombuigen naar een systeem waarbij je meer geld kunt overhouden. Tien tegen één dat je het gaat ontdekken!

Werk: Bepaalde uitspraken of juist een gebrek aan communicatie kan bij anderen irritatie en wrevel opwekken. Probeer je zoveel mogelijk in de ander te verplaatsen. Hoe zou jij zelf graag geïnformeerd willen worden?

Persoonlijk: Je behoefte aan spanning maakt dat je open staat voor contact met personen die je eigenlijk beter uit de weg kunt gaan.

Vissen

Liefde: Hoewel je partner bepaalde dingen van je verwacht, voel jij juist meer de behoefte om een heel andere richting te kiezen. Hoewel het je lief zal verbazen zal hij of zij je wel in je waarde laten.

Financiën: Je komt in de verleiding om een aankoop of investering te doen die eigenlijk heel onverstandig is. Wees alert op propaganda, valse beloftes, addertjes en gouden bergen.

Werk: Alles gaat rustig zijn gangetje en dat is juist wat jou er zo aan irriteert. Er mag wel wat meer actie komen wat jou betreft. Kun je zelf misschien wat meer leven in de brouwerij brengen? Vooral op creatief gebied ben je momenteel ijzersterk!

Persoonlijk: Het is echt niet zo dat je je ogen sluit voor problemen maar je bent op dit momentgewoon weer even toe aan wat meer positiviteit. Wat dacht je van een social media break en een afkoppeling van het nieuwsinfuus?