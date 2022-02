Esther (30): ’De weg naar een nuchter leven was confronterend’

Kwade dronk

„Alcohol was mijn quickfix. Mijn drukke hoofd kwam na een glas tot rust en het gaf me zelfvertrouwen. Om dat gevoel vast te houden, dronk ik meer dan goed was. Een wijntje werden er bij mij twee, drie, vier… totdat ik hele flarden van de avond kwijt was. Daar werd ik niet leuker van. Ik had een kwade dronk: wilde niet meer naar huis, zocht ruzie of werd plakkerig. Alleen, ik wist daar zelf niets meer van. Angstaanjagend! De dagen daarna was er van die zelfverzekerde Esther weinig over. Ik voelde me ellendig.

Niet-drinker

Mijn directe omgeving stelde voor om met alcohol te stoppen, maar mensen die me niet zo goed kenden, bagatelliseerden het. Bestelde ik een spa rood, hoorde ik dat ik niet zo ongezellig moest doen. Drinken is gezellig, niet-drinken saai. Veel drinken mag ook, dan ben je een gezelligheidsdrinker. Heb je jezelf niet in de hand, ben je al snel een alcoholist. Terwijl er zo’n groot grijs gebied tussen zit. Ik zie mezelf niet als alcoholist, maar denk wel dat mensen zonder rem beter niet kunnen drinken.

Vriendschappen gebasseerd op borrrels

Twee jaar geleden, op vakantie op Curaçao, stopte ik voorgoed. Op het eiland zag ik iedereen de hele dag cocktails lurken. Ik besefte: zo wil ik niet meer leven. De weg naar een nuchter leven was confronterend. Zo kwam ik erachter dat sommige vriendschappen louter op borrels waren gebaseerd; nuchter hadden we elkaar niets te vertellen.

Lijntje

Ik vind het vooral gek dat we zo anders kijken naar alcohol dan naar andere verdovende middelen. Een lijntje is not done, maar een wijntje kan altijd. Om leuke momenten te vieren, vervelende te verdoven of gewoon omdat het vrijdag is. Alcohol is net zo goed een hard drug die in deze tijd nooit meer op de markt zou komen. Ik ben zeker geen anti-alcoholactivist, maar merk zelf de voordelen en wil die delen. Zo is mijn huid nu veel beter en zit ik lekkerder in mijn vel. Door de mooie en moeilijke momenten niet te verdoven maar écht te voelen, is mijn leven tegenwoordig veel waardevoller.”

