Helen’s dagboek: ’Ze heeft zorgen, misschien ziet zij dat ook wel aan mij’

Maandag

Eva en Paul hebben alle plannen voor hun bruiloft gewijzigd. Nu Eva weer aan de beterende hand is, willen ze het leven vieren en dat schijnt niet hier in Nederland te kunnen. De bruiloft willen ze in Las Vegas houden en Boris en ik moeten mee. Eva was zo hysterisch over het plan, dat ik mijn bezwaren bijna niet op tafel durfde te leggen. Ik deed het toch.

„Eef, wij zitten momenteel met Max die niet zo lekker gaat. Daarbij moet ik Holly ergens zien onder te brengen en ik zou zo snel niet weten bij wie ik dat moet doen. Ik snap heel goed dat je na alles wat je hebt meegemaakt lekker overboord wil gaan, maar ik ben gewoon bang dat ik de organisatie hiervan niet voor elkaar ga krijgen.”

Dat ik het ook helemaal niet zag zitten om zo’n eind te vliegen voor een paar dagen Las Vegas, heb ik niet gezegd. Ik heb helemaal niets met die drukte daar, ook niet als mijn beste vriendin en mijn ex-man elkaar daar eeuwige trouw gaan beloven.

Onze dag

„En de kinderen van Paul dan?” wilde ik weten. Eva vertelde dat Paul daar ook wel wat moeite mee had, maar zijn broer wil een week oppassen. Toen ik daarop reageerde dat ik het niet chic vind dat hij z’n eigen kinderen niet op zijn huwelijk aanwezig laat zijn, werd ze wat geprikkeld. „Het is onze dag, wij bepalen hoe we het invullen. Maar goed, jullie zeggen dus definitief ’nee’? Wil je het niet nog even met Boris bespreken?”

Ik heb mijn hoofd geschud en gezegd dat Boris hier net zo in staat als ik. Eva dronk haar thee op en vertrok niet veel later. En nu voel ik me dus schuldig.

Zaterdag

Ik kijk de kring rond naar alle andere ouders die hier zitten voor hun gokverslaafde kind. Ik had toch een ander beeld verwacht. Het zijn heel normale mensen, best netjes ook. Tegenover me zit een vrouw met een leuk jasje aan. Ik neem me voor na afloop te vragen waar ze dat heeft gekocht.

Onze blikken kruisen elkaar en pas dan zie ik hoe moe ze eruitziet. Ze heeft zorgen, dat is duidelijk. Misschien ziet zij dat ook wel aan mij. De bijeenkomst wordt geopend en ik zet nog even snel mijn telefoon uit. Max weet niet dat ik hier ben. Iets zegt me namelijk dat hij het zwaar overdreven vindt.

