’Het is hier geen hotel!’ Wanneer vraag je kostgeld?

Het is niet meer dan normaal om je kind kostgeld te vragen om bij te dragen aan het huishouden, begint Cinthia. „Het kan tenslotte niet onbeperkt feest zijn. Kinderen blijven tegenwoordig steeds langer thuis wonen. Dat is prima, maar het hoeft niet allemaal maar normaal te zijn dat er voor je wordt gekookt, gewassen en gezorgd - en dat je daar niets voor tegenover hoeft te stellen. Bovendien verleen je niet alleen jezelf een gunst, maar ook je kind heeft er baat bij als hij of zij al op jonge leeftijd de waarde van geld leert kennen.”

Budget delen

„Het is goed om je kind al jong te leren wat vaste lasten zijn en met welke kosten je dus te maken krijgt als je op eigen benen staat”, legt Cinthia uit. „Ga gewoon eens het gesprek aan over jouw huishoudelijk budget en leg uit wat huur, boodschappen en gas, water en licht kosten. De kans is groot dat je kind daar geen benul van heeft. Het kan geen kwaad om kinderen voor te bereiden op hun eigen toekomst, zodat vaste lasten later niet rauw op hun dak komen vallen.”

Zelf in de schulden

„Kinderen die een baan hebben en niet meer naar school gaan of studeren, moeten mijns inziens sowieso een bijdrage leveren aan die vaste lasten. Dat vind ik vanzelfsprekend. Toch zie ik in mijn werk nog vaak ouders die het lastig vinden om geld te vragen aan hun kind. Ik zie zelfs ouders die hun schulden laten oplopen, terwijl hun kind niets bijdraagt. Ook zijn er ouders die huurtoeslag mislopen door hun nog thuiswonende kind, maar dit niet laten compenseren. Dat is onnodig. Het kan niet zo zijn dat een kind lekker kan doorsparen voor een eigen huis later, terwijl jij bijna niet eens meer de huur of hypotheek van het jouwe kunt opbrengen.”

Geld apart zetten

Hoeveel kostgeld je vraagt, verschilt per ouder, zegt Cinthia. „Ouders die zelf moeilijk kunnen rondkomen, kiezen er soms voor om hun kind in elk geval een bijdrage te vragen die de kosten dekt. Vaak vind ik dat dat ook iets meer mag zijn. Natuurlijk hoef je er als ouder niet per se beter van te worden, maar ook zeker niet slechter. Je moet wel kunnen sparen. Voor ouders die het geld niet ’nodig’ hebben is het vaak anders. Daar gaat het veel meer om het stimuleren van het kind om op eigen benen te staan en hen te leren dat een deel van hun salaris naar vaste lasten gaat. Dat kun je naar rato berekenen en zelf in het boodschappenpotje doen, maar je kunt er ook voor kiezen om het geld apart te zetten. Dan kun je later weer een bedrag meegeven als je kind het huis uit gaat.”

Waar je als ouder dus misschien denkt je kind te ontzien door geen kostgeld te vragen, is het tegenovergestelde volgens Cinthia waar. Door een kind al vroeg te laten wennen aan financiële structuren in het ’normale’ leven, geef je hem of haar een solide basiskennis en routine mee voor de toekomst.