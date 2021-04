Deel 14: ’Ik heb de namen genoemd van mijn toekomstige kindje(s)’

De maand rust is voorbij. Wat is de tijd snel gegaan. Mijn lichaam voelt rustig, mijn hoofd is kalm en ik ben er weer klaar voor. Klaar voor de volgende ronde(s), klaar voor positieve berichten, of teleurstellingen, want ook daar hou ik natuurlijk weer rekening mee. Maar door deze kleine pauze weet ik wel dat ik het helemaal aankan.

Kleintje

Vorige maand merkte ik dat mijn lichaam een beetje aan de handrem trok, nu voel ik me gesterkt en krachtig, ready to go. Terwijl ik vanmiddag in het heerlijke voorjaarszonnetje lag, heb ik mijn toekomst gevisualiseerd. Ik heb de namen genoemd van mijn toekomstige kindje(s). Dat is het voordeel van alleen mama worden, de namenstress hoef je niet te delen en ik weet dan ook al jaren hoe ik mijn toekomstige kleintje wil noemen.

Tijdens de visualisatie vertelde ik dat mijn kindje zo welkom was en dat ik klaar ben om dit kindje te ontvangen. Of het werkt, ik heb geen idee, maar als er in het universum iets of iemand is die deze vraag op heeft gevangen, dan is dat alleen maar mooi meegenomen.

Tweeling

Nu moet ik natuurlijk direct het woord ’kindje(s)’ even verklaren, want ik ga ervanuit dat ik zwanger mag worden van een eenling en niet van een tweeling (ik zou een rolberoerte krijgen). Maar ik sluit nog niet uit dat ik misschien over een paar jaar, als ik dit hele circus weer een beetje heb verwerkt, nog voor een tweede zou willen gaan. Ik hou daarin mijn opties in ieder geval open.

De afgelopen maand heb ik alles aangepakt om mezelf van buiten naar binnen toe gezonder te krijgen. Zo heb ik op dit moment al twee acupunctuurbehandelingen gehad (en dit blijf ik om de week doen), mijn voeding iets aangepast (meer warme voeding gegeten, want daar schijn je een vrolijkere baarmoeder van te krijgen volgens de acupuncturist) en veel en lang gewandeld voor extra beweging.

Mocht de komende poging weer mislukken, dan weet ik in ieder geval dat ik er alles aan heb gedaan om hem wel te laten slagen. Terwijl ik mezelf aan het gaarkoken ben in de zon, moet ik lachen; die te koude baarmoeder zal nu wel gefrituurd zijn. Laat die eitjes maar gaar stomen.

Eieren zoeken

Vanaf a.s. zondag (Pasen) mag ik weer beginnen met het zoeken van mijn ovulatie. Het is grappig dat dit samenvalt met Pasen. Het eieren zoeken krijgt nu wel een heel andere betekenis. Een ding is zeker, vanaf volgende week zit ik weer op het wachtbankje. Ik ben klaar om weer in het achtbaankarretje te stappen en me op te laten takelen, diep te zuchten en de vrije val voor de achtste keer te maken.