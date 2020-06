Trea (48) kampt met overbeharing: Ik heb altijd een mesje bij me

Ⓒ Brenda van Leeuwen

Zo op het eerste gezicht zie je - bijna - niks aan deze vrouwen. En toch hebben ze een geheim, waarvoor ze zich soms schaamden. In dit tweede deel Trea Tingen (48), zij kampt sinds de puberteit met overbeharing. Ze had baardgroei en scheert haar benen en borsten. Trea en haar vrouw scheidden in 2018 en Trea zit sindsdien, vanwege de diagnose ’depressie met angststoornissen, in de ziektewet.