Mogen ondernemers vragen naar een dubbele vaccinatie?

Afgelopen februari werd duidelijk dat instellingen en bedrijven de vrijheid hebben te vragen naar een vaccinatie- of herstelbewijs bij toegang tot voorzieningen. De Gezondheidsraad schreef dit in een brief aan het ministerie. „Het kan bijvoorbeeld gaan om werkgevers, zorginstellingen, scholen, horecabedrijven of organisatoren van evenementen. Economische belangen kunnen daarbij een rol spelen, maar ook de wens om de gezondheid van bezoekers te beschermen.”

Volksgezondheid

Vlug kreeg per telefoon te horen van een man die zich voorstelde als oud-politieagent dat hij zijn maatregel in moest trekken, omdat hij anders strafbaar zou zijn. Dat is hij niet van plan: „Ik kan niet anders, in het belang van de volksgezondheid.” Volgens de geldende regels moeten alle volwassenen anderhalve meter afstand houden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Niet noodzakelijk

Hoogleraar filosofie Marcel Verweij van Wageningen University zegt tegen De Telegraaf dat ondernemers als Peter Vlug mensen op deze manier niet (indirect) verplichten om zich te laten vaccineren: „Niemand is verplicht om naar deze dansschool te gaan.” Hetzelfde geldt voor uitstapjes naar de horeca of evenementen. Het zijn geen noodzakelijke uitstapjes dus deze ondernemers hebben de vrijheid te vragen naar een vaccinatie- of herstelbewijs bij toegang.

Praat mee

Wat vind jij? Mogen ondernemers vragen naar een vaccinatie- of herstelbewijs bij toegang tot voorzieningen of niet? Praat mee via onze Facebookpagina!