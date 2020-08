Melissa had corona: Het voelde alsof ik verdronk

Het Nederlandse ’curve model’ Melissa Koole (27) woont voor haar werk in New York. Toen corona ook in Amerika de kop op stak, werden Melissa en haar man Joost Zandvliet ziek. In eerste instantie leek het een flinke griep, maar al snel wees alles op het beruchte virus. Vijf maanden later ervaart ze nog altijd de gevolgen van die besmetting.