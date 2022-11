Afgelopen jaar vierde 49 procent van de Nederlanders Sinterklaas, zo blijkt uit een peiling van RTL Nieuws. We gaven er toen ongeveer 133 euro aan uit. Vorig jaar lag dat bedrag lager, namelijk 115 euro. Arjan Kuiper, oprichter van Lootjestrekken.nl, zegt tegen RTL Nieuws dat deze stijging mogelijk met corona te maken heeft. Maar of we die 133 euro dit jaar gezien de huidige prijsstijgingen ook uit gaan geven?

Besparen

Normaal gesproken boeken winkeliers rondom de feestdagen de helft van de jaaromzet, meldt Cor Molenaar, econoom en bijzonder hoogleraar eMarketing, tegen RTL Nieuws. Maar het aantal producten dat momenteel over de toonbank gaat, daalt. Financieel gezien hebben mensen het zwaar en daarom zouden we luxeproducten als kleding of cadeaus even achterwege laten. Een duur spelletje in de schoen zit er dit jaar dus misschien niet voor iedereen in.

Uitgeven

Ondanks de prijsstijgingen is niet iedereen van plan te besparen op Sinterklaascadeau’s. Celvin de Bie, woordvoerder van Intertoys, zegt tegen RTL Nieuws bijvoorbeeld dat er op cadeau’s van kinderen niet wordt bezuinigd. Hij denkt daarom dat mensen dit jaar gewoon weer zullen uitpakken. Verschillende Twitteraars geven zelfs aan dat zij naast eigen cadeau’s ook cadeau’s in zullen slaan voor mensen die deze zelf niet kunnen betalen.

Reactie

Sebina is rondom de feestdagen door de kosten altijd in de stress.

Twitteraar @Volendams vindt dat mensen best een avondje minder uit kunnen gaan om van dat geld Sinterklaascadeau’s te kunnen kopen voor mensen die deze niet kunnen betalen.

Dit jaar koopt Twitteraar @omaDelluft minder dure cadeau’s.

Praat mee

Houd jij dit jaar met Sinterklaas de hand op de knip? Omdat het leven duurder is geworden en je je geld liever aan andere dingen besteedt? Of pak je groots uit en koop je misschien wel cadeautjes voor mensen die deze zelf niet kunnen betalen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebook pagina!

