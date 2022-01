Daghoroscoop 29 januari - Die liefdesverklaring komt onverwacht, Maagd

VANDAAG JARIG

Jouw gezondheidsplaneet is de snelste in je horoscoop en spoedt zich elke maand door alle sectoren. Daardoor zal er sprake zijn van snelle ups en downs, afhankelijk van de stand van de maan. Let op je longen en belast je armen, schouders en enkels niet te zwaar. Zorg voor voldoende frisse lucht.

ZONDAG JARIG

Luister naar de boodschappen die je lichaam jou geeft. Neem de restricties die je lijf je oplegt serieus; het is nergens voor nodig om jezelf te forceren en er juist een schepje bovenop te doen. Rust uit en kom pas daarna weer in actie of verminder je activiteiten tot een draaglijk niveau.

RAM

Wees niet bang voor drastische veranderingen en durf te experimenteren met je uiterlijk. Ga winkelen als je over extra geld beschikt en loop eens een ongebruikelijke zaak binnen. Bezoek dit weekend ook een eenzame oudere.

STIER

Als je begin dit jaar op dieet bent gegaan, kun je nu een goed resultaat zien. Ga naar een feestje, ook al denk je er weinig bekenden tegen te komen. Verdiep je zondag in financiële zaken. Bedenk een speciale vakantie en ga vast sparen.

TWEELINGEN

Iemand kan jou met zoveel verve van diens mening overtuigen dat je over een streep wordt getrokken. Ook ga je begrijpen waardoor een liefdesrelatie op een dwaalspoor belandde. Ga niet achteloos om met jouw talenten.

KREEFT

Je geliefde kan het hele weekend voor je geprogrammeerd hebben en of je het ermee eens bent of niet, je zult ervan genieten. Houd wel rekening met je beperkingen. Iemand kan iets liefs voor jou doen; doe ook iets dergelijks voor iemand anders.

LEEUW

Put jezelf niet uit. Stribbel niet tegen als je geliefde jou eens helemaal voor zichzelf wil hebben. Overtuig jezelf ervan dat je niemand bezeert als je een afspraak afzegt. Prettige en interessante gesprekken zullen je een goed gevoel geven.

MAAGD

Je weet nu dat je de juiste keuze hebt gemaakt als je onlangs met een studie of cursus begon. Verdiep je in praktische zaken en houd de blik gericht op de toekomst. Een onverwachte liefdesverklaring geeft je een warm gevoel.

WEEGSCHAAL

Bied aan om meer vaste lasten voor jouw rekening te nemen als je meer verdient dan je partner. Financiële ongelijkheid kan de liefde en het respect in een relatie aantasten. Gun jezelf een rustig weekend als de week druk was.

SCHORPIOEN

Je zult niet thuis willen rondhangen. Misschien is er een markt of interessant evenement. Je creativiteit kan een impuls gebruiken. Maak een afspraak als je op iemand een oogje hebt; diegene kan een grote rol in je leven gaan spelen.

BOOGSCHUTTER

Wees jezelf; je hoeft op niemand indruk te maken. Beantwoord mails; het is van belang om in contact te blijven met vrienden dichtbij en ver weg. Werk ideeën uit op papier en test ze op mensen die je vertrouwt.

STEENBOK

Marktonderzoek en promotionele activiteiten zijn jouw sleutel tot succes in de zakenwereld. Gok op het ongebruikelijke als de concurrentie sterk is in het aanbieden van de geëigende, klassieke producten.

WATERMAN

Je kunt jezelf veel ergernis en geld besparen als je de hulp inroept van een bekwame vriend(in) bij een lastig karwei thuis. Geniet en ontspan als je creativiteit wordt geprikkeld. Leg jezelf geen beperkingen op en ga in op een uitnodiging.

VISSEN

Door met anderen te bespreken wat jou bezighoudt, ontstaan nieuwe ideeën. Schrijf ze meteen op. Zoek contact met familieleden die je een tijdje niet hebt gezien en vertel waar je mee bezig bent. Een reünie kan een goed idee zijn.

