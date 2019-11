Daghoroscoop 7 november

VANDAAG JARIG

Het grootste deel van komend jaar zult u in financieel opzicht conservatief zijn ingesteld, d.w.z. dat u de tering naar de nering zult zetten en dat zal u geen windeieren leggen. Als u een verbouwing van plan bent is de periode 31/3 en 13/5 de meest geschikte; schilderwerk tussen 5/3 en 5/4.

RAM

Een prima dag voor een creatief project. Werk liever aan het totaalbeeld dan u op details te concentreren. Fantasierijke ideeën kunnen in financieel voordeel worden omgezet. Onderzoek de opties die u in staat stellen een wens te realiseren.

STIER

Een vroege start kan het tempo vandaag bepalen. Begin bij zonsopgang met een flink stuk joggen of stevige wandeling. Frisse lucht en beweging brengen lichaam en geest op peil. Leg de laatste hand aan een belangrijke opdracht.

TWEELINGEN

Onderzoek zakelijke projecten en mogelijkheden en richt uw aandacht op het verdienen van meer geld. Stel u verstandig en praktisch op en geef niet meer uit dan uw budget toestaat. Sommigen van u wacht een andere werkplek.

KREEFT

Onder vrienden kan spanning ontstaan en u zult zich daarover zorgen maken. Laat u door niemand emotioneel in de wielen rijden, maar erken dat u misschien gestrest bent. U kunt verscheurd worden door tegenstrijdige verlangens.

LEEUW

Onder de huidige trend zal het moeite kosten dingen voor elkaar te krijgen. Dromen over een glorieuze toekomst remt de productiviteit, al is vooruit kijken ook nuttig. Ga op zoek naar kleding voor een gebeurtenis die eerdaags plaatsheeft.

MAAGD

Sta vroeg op zodat u de dag goed kunt organiseren. Wat u ook gaat doen, ga ook naar buiten, dat verheldert de geest. U kunt kansen herkennen en er het beste van maken. Naarmate u zich beter voorbereidt zal het resultaat ook verbeteren.

WEEGSCHAAL

Het ontbreekt u niet aan creativiteit, waardoor u nog meer genoegen zult beleven aan alle vormen van kunst, muziek en literatuur. Uw fantasie kan overuren maken op romantisch gebied. Iets organiseren zal u goed af gaan.

SCHORPIOEN

Aspirant-huizenkopers die teleurgesteld zijn dat een koop niet doorgaat, zullen opgelucht zijn als zich een betere koop aankondigt. Daar kan extra werk aan vastzitten, maar daar bent u klaar voor. Onvrede over iets neemt af.

BOOGSCHUTTER

Een opwindende ontdekking kan een investering in uw toekomst blijken te zijn. U hebt een scherp oog voor goed antiek en mooi handwerk. Waar het routineactiviteiten betreft, zult u weinig vooruitgang boeken.

STEENBOK

Er zijn volop positieve factoren: richt uw aandacht op hetgeen van belang is. Spreid uw energie niet over te veel onderwerpen, want u krijgt te maken met interrupties en tegenstrijdigheden. Wees u bewust van uw plichten.

WATERMAN

U kunt het gevoel hebben dat uw talenten toenemen en dat kan u te veel worden. Kies prioriteiten. Zet fysieke kracht in voor een persoonlijk project en begin niet met een nieuwe professionele of commerciële onderneming.

VISSEN

Als er veel om u heen is veranderd zult u weinig tijd hebben gehad om uw gedachten te ordenen. Probeer niet alles wat gebeurt te begrijpen. Met tijd en geduld zal veel duidelijk worden. Sta uzelf regelmatig toe plezier te hebben.

