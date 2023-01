Echte Meisjes in de Jungle ’Fabiola herinnert mij aan mijn haat voor triangelbikini’s’

Door Marielle Wisse Kopieer naar clipboard

We hebben er twaalf jaar op moeten wachten, maar dan heb je ook wat. ’Echte Meisjes in de Jungle’ is terug! „De ’Temptation-’ en ’Ex on the Beach’-types, maar dan in een soort ’Expeditie Robinson’-setting. Dat kan niet anders dan voor drama, ellende en sensatie zorgen. En laat ik daar nou net heel lekker op gaan,” aldus VROUW-redacteur Mariëlle. Daarom aan haar de eer om er elke week de momenten uit te pikken die haar het meest opvielen.