Premium Glossy

VROUW test maskers voor de winter (en dit is de top drie)

Even een verzorgend of rustgevend laagje op je gezicht en je huid is weer als nieuw. Tenminste, dat is het idee. Redactie-test: welke maskers voor de winter scoren het best? In VROUW Glossy staat de hele test, maar hier alvast de top 3.