’Mijn relatie lijdt onder een vogel, ik heb echt een hekel aan dat beest’

„Toen ik binnenkwam zag ik het direct: de bodem van zijn immense kooi was weer bezaaid met veren. In het midden van de kooi zat Prins. Inmiddels had hij meer weg van een geplukte kip dan van een papegaai. Hij hipte nerveus op en neer terwijl hij achter elkaar ’Prrrrrikken, Prrrikken’ kraste. Ik kan de papegaai van mijn vriend niet uitstaan. Prins is een ’erfenis’ uit zijn vorige relatie. Hij heeft drie jaar samengewoond en in die periode hebben ze het beest aangeschaft. Zij was gek op vogels. En natuurlijk had zij die aanstellerige naam verzonnen. Disney-films waren haar andere grote hobby en ze had hem de meest irritante tunes uit films geleerd. Hij babbelde de oren van je hoofd.”

Verliefd

„Toen hun relatie uitging omdat hij was vreemdgegaan met mij, kreeg hij niet alleen zijn kleren in vuilniszakken mee, maar ook die vogel. Omdat hij toch alleen oog had voor mijn vriend. Dan kon-ie hem krijgen ook! Omdat we dolverliefd waren, trok hij bij mij in. Mét vogel, uiteraard. Prins was inmiddels zijn grootste vriend. In het begin kon het me niet zoveel schelen. Zelfs niet dat de kooi een groot deel van mijn woonkamer in beslag nam. Of dat hij regelmatig een bad nam in zijn voerbak en zijn gemorste pitten, granen en schijfjes mandarijn oranje vlekken maakten op mijn witwollen vloerkleed. Daar ging ik weer, met de ossengalzeep. Leuk vond ik het niet, maar dat kuste mijn vriend ’s avonds wel af. Ik was verliefd.”

Ergenis

„Soms kon ik mezelf niet meer beheersen als Prins de Spongebob-tune blééf imiteren, dan schreeuwde ik dat hij zijn kop moest houden. Ik kreeg echt een hekel aan het beest. Op een dag brak ik en tierde: ’Ik word gék van dat kreng!’ Ik rukte het mobiel met belletjes waar hij al een uur aan zat te plukken van z’n kooi af. Mijn vriend schrok. Prins ook; hij begon zijn kop nerveus op en neer te bewegen en heen en weer te lopen op zijn stok. ’Doe jij even normaal,’ zei mijn vriend ijzig. Toen besloot ik maar een bad te gaan nemen. Toen ik na anderhalf uur terugkwam in de woonkamer, bleek mijn vriend al naar bed gegaan en zag ik dat er iets op de grond lag. Veren. Prins was druk bezig met het uitrukken van zijn veren. Ik negeerde het, pakte de kruimeldief, zoog de donsveertjes van de vloer en ging naar bed.”

Kaalgeplukt achterblijven

„De volgende ochtend stond mijn vriend melk op te kloppen voor zijn latte. Hij keek nog steeds boos. ’Heb je hem al gezien? Hij heeft zich bijna helemaal kaalgeplukt! Door de stress, door jouw gekrijs! Ik hoop dat je je voortaan kunt inhouden voordat hij hier blijvend last van houdt.’ Helaas lijkt het wel of Prins gemerkt heeft dat hij aandacht genereert met zijn gepluk, want hij blijft ermee doorgaan! Natuurlijk vooral als ik alleen met hem ben, waarna ik weer beschuldigende blikken van mijn vriend krijg. Ik heb geen idee wat ik nu moet doen. Mijn relatie lijdt onder een vogel – nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen. Maar ik ben bang dat als ik hem voor de keuze stel, ik degene ben die kaalgeplukt achterblijft. Ik heb weleens gefantaseerd over ’per ongeluk’ het deurtje van zijn kooi openlaten en dat hij dan wegvliegt, de vrijheid tegemoet. Maar ik weet zeker dat hij gewoon weer terughupt. Wat moet ik nou?!”

