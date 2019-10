Deel 206: ’Hij heeft met honderden vrouwen het bed gedeeld’

Donderdag

Langzaam dringt de situatie tot me door. Ik heb zojuist mijn allerbeste orgasme ooit gekregen van Gigolo Reinier, als cadeautje van mijn minnaar Mark, die nu met een boos gezicht in de hoek van de kamer zit. Ik snap er niets van. Dit wilde hij toch? Dus waar is hij dan precies zo kwaad over? Mark staat op en Reinier kleedt zich aan. „Ik denk dat ik jullie maar alleen laat”, zegt hij en dan is hij weg.

Ik zit rechtop in bed met de lakens over me heen en uit mijn verbazing nogmaals hardop. Mark kijkt nog steeds stuurs. „Het leek me opwindend om jou eens te zien met een andere man”, zei hij. „Maar ik hoop dat je begrijpt dat het niet bepaald leuk is om jou dan vervolgens te horen krijsen dat hij de beste minnaar is die je ooit hebt gehad. Je zou het ook niet fijn vinden als ik dat soort dingen tegen een andere vrouw zou zeggen waar jij bij bent.”

„Mark, die man is een hoer. Hij krijgt ervoor betaald om vrouwen te laten klaarkomen. Hij heeft al met honderden, misschien wel duizenden vrouwen het bed gedeeld. Natuurlijk is hij goed! Ik denk ook dat ik best goed ben in seks, maar weet zeker dat er prostituees zijn die jou nog veel beter kunnen bevredigen dan ik. Dat is toch logisch?”

„Oké”, zegt hij dan. „Maar toch had ik me deze avond heel anders voorgesteld. Laten we die fles champagne nu dan maar gaan opdrinken, want anders wordt ’ie lauw en dat is zonde.” We moeten allebei lachen en uiteindelijk hebben we toch gewoon fijne seks met elkaar. Bovendien vallen we heerlijk in elkaars armen in slaap en worden de volgende ochtend ook samen wakker. Jammer dat ik moet werken; het liefst was ik het hele weekend met hem in dat bed blijven liggen.

Vrijdag

Mark wil niet naar het ontbijtbuffet, omdat hij bang is om bekenden tegen te komen. Ook wil hij dat we als vanouds niet tegelijkertijd de hotelkamer verlaten.

Ik vind het irritant. „Je bent nu toch weg bij Josien? Dus waarom doe je zo stiekem? Maar hij begint te sputteren dat ze niet officieel uit elkaar zijn en dat ze aan het ’onderzoeken’ zijn of hun huwelijk nog een kans van slagen heeft. Ik ben er zo klaar mee, dat ik wegloop zonder iets te zeggen.

Zondag

Het regent. Alweer. Een lange, lege dag strekt zich voor me uit. Ik heb een ontzettend gezellige avond gehad met Fleur, mijn moeder en mijn zus Frederique, met geweldig eten. Ik check mijn Instagram hoeveel likes mijn foto’s hebben en ben tevreden over het resultaat. En dan kan ik het niet laten om naar de pagina van Josien te scrollen. Normaal staan daar alleen kunstige eetfoto’s op, maar nu zie ik kleffe foto’s van het hele gezin op het hockeyveld. Ik ben meteen razendjaloers. Waarom ben ik toch alleen maar goed genoeg voor in bed?

Ik overweeg om een reactie te geven in de trant van: ’ik had het donderdagavond ook heel gezellig met Mark’, maar durf dat toch niet. Misschien moet ik zelf maar weer op zoek naar een nieuw vriendje. Zal ik een profiel maken op een datingsite? Of op Tinder? Bah, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om weer te daten. Ineens mis ik Tom vreselijk. Hij was altijd zo lief voor me. Het is zo oneerlijk dat hij nu dood is.

En dan krijg ik een ingeving en Google ik naar Gigolo Reinier. Ik heb zijn site in een oogwenk gevonden. Ik lees de jubelende ervaringen van andere vrouwen. Dat zijn specialiteit ’squirting’, dus spuitend klaarkomen is. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. De kosten vallen me eigenlijk reuze mee, 150 euro voor 3 uur of langer. Drie uur! Zolang lig ik zelden met Mark in bed. Die moet meestal meteen na de daad naar zijn vrouw.

Ik vond hem zo leuk en lekker dat ik eigenlijk best zin heb om de hele avond met hem door te brengen en helemaal ’all the way’ met hem te gaan. Het lijkt me heerlijk om een keer seks te hebben met een man die niet met zichzelf, maar alleen met mij bezig is. Die alleen maar bezig is met mijn genot en niet van dat van hem. Ik vind dat ik dat verdien. Dan maar twee weken goedkoop boodschappen doen.

Ik stuur Reinier een mailtje waarin ik beschrijf wie ik ben en dat ik wil afmaken waaraan we donderdag zijn begonnen. Binnen een uur heb ik een mail terug. Hij schrijft dat hij heel graag wil afspreken, maar dat mijn vriend dat vast niet leuk gaat vinden. Alsof hij daar mee zit. Ik zag op zijn site dat hij het ook met getrouwde vrouwen doet.

Ik vraag of hij vanavond langs kan komen en tot mijn grote vreugde heeft hij tijd. Ik heb er zin in! En ineens heb ik het druk: er moet geschoren, geëpileerd en gewaxt worden. Weer valt het me op dat ik ben aangekomen, maar dat kan me niet schelen. Ik betaal Reinier tenslotte voor zijn diensten, hij neemt me maar zoals ik ben.

Een uur voor zijn komst ben ik al klaar. Ik ben zenuwachtig. Wat zal hij allemaal met me gaan doen? En dan hoor ik een piepje. Mark appt. Hij wil het goedmaken. Is het een idee dat hij vanavond langskomt?

Ik schrik. Wat moet ik nu doen? Mark laten komen en Reinier afbellen? Of moet ik tegen Mark zeggen dat ik niet kan? Shit, ik kan niet kiezen…

Dagboek van een minnares teruglezen?

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.