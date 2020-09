Eten, dansen en genieten... Híer kan het (nog) gewoon!

Cinema Culinair

Bij Cinema Culinair eet je wat je ziet. Dat klinkt misschien gek, maar je krijgt bepaalde films te zien (zoals Chef of Julie & Julia) en je eet exact dezelfde gerechten die je op het grote doek ziet. Op de seconde nauwkeurig zelfs. Helaas kan dit concept in de huidige tijd niet, maar daar is wat op bedacht! Je kan bij plaatselijke restaurants het menu ophalen en via hun streamingdienst de film zien.

Wanneer? 4, 11, 12 en 26 september

Waar? Rotterdam en Scheveningen

https://www.cinemaculinair.nl/nl_nl/hoe-het-werkt/

Foodtruck Festival Tjoeke Tjoeke Food

In het weekend van 11 september kun je in Gorinchem terecht bij allerlei foodtrucks die beschikken over een breed scala aan hapjes. Denk hierbij aan een vegaburger of een taco met pulled chicken.

Wanneer? 11 t/m 13 september

Waar? Gorinchem

http://bruisend.nu/evenementenagenda/

Wild Brood Bijzondere locatie

Als jij bij Wild Brood dineert, ga je naar een unieke locatie zoals een landgoed of een kerk gecombineerd met goed eten. Het volgende Wild Brood-diner wordt georganiseerd in de Westbatterij in Muiderberg. De dresscode is voor vrouwen wit en voor mannen zwart. Op 13 september is er zelfs het eerste familiediner!

Wanneer? 11, 12 en 13 september

Waar? Muiderberg

https://www.wildbrood.nl/

Funky Vegan Festival

Naast vegan eten vind je op dit funky festival ook yoga, workshops en een silent disco! Dit festival vindt plaats in Amsterdam op zaterdag 26 september.

Wanneer? 26 september van 12.00 uur tot 03.00 uur

Waar? Amsterdam

https://www.ruigoord.nl/evenementen/funky-vegan/

Brunch Festival Rotterdam

Houd jij van het snelle van het ontbijt en het lekkere van de lunch? Dan is het Brunch festival in Rotterdam misschien wel iets voor jou! Een gezellig evenement waarbij je kunt lunchen, naar de bar kunt gaan of kunt genieten van het uitzicht op de haven.

Wanneer? 27 september

Waar? Rotterdam

http://www.meat-rotterdam.nl/

Herfst Amusetour Texel

Tijdens deze tour maak je een wandeling langs allerlei culinaire tentjes om zo allerlei verschillende stijlen hapjes te proeven. De Amusetour is overigens niet alleen op Texel; die is door heel Noord-Holland terug te vinden op allerlei data.

Wanneer? Zondag 4 oktober

Waar? Texel

https://www.amusetour.nl/

Feelgood Market Eindhoven

Deze duurzame market in Eindhoven is het bezoeken waard als je houdt van biologisch eten. Naast eten kun je shoppen, workshops volgen en lekker dansen op live muziek. Ook voor kinderen is er genoeg te beleven.

Wanneer? 18 oktober

Waar? Eindhoven

https://www.feelgoodmarket.nl/

Indoor Food Festival Didam

Tijdens dit festival wordt de markthal van het Gelderse Didam omgetoverd tot een waar foodfestijn! Specialiteiten van over de hele wereld worden hier geserveerd, waaronder pokebowls, nacho’s, Indiase curry’s en nog veel meer.

Wanneer? 7 en 8 november

Waar? Didam

https://bijzonderuiteten.nl/food-event/indoor-food-festival-didam/

*Let op! Op datum van posten gaan al deze activiteiten nog door, maar dubbelcheck van tevoren de website van het betreffende evenement!