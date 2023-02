Marie Verhulst: ’Een jonge vrouw naast Samson geeft een heel andere vibe’

Waar Samson met Gert nog vooral thuis in zijn mandje lag, trekt de beroemde hond met Marie in een camper de wijde wereld in. Aanstaande zaterdag is ook hun eerste theatervoorstelling te zien in Roosendaal.

Net als haar vader is Marie al vanaf jonge leeftijd te zien op televisie. Ze presenteert onder meer Studio 100 TV en besloot in 2021 samen met haar familie een realitysoap te maken: De Verhulstjes. Maar haar prioriteit? Die ligt bij Samson.

Gert heeft in de afgelopen dertig jaar veel op het podium gestaan met Samson. Op welke manier druk jij nu je eigen stempel op de show?

„Ik krijg vaak de opmerking dat ik veel enthousiaster overkom dan mijn vader. Een jonge vrouw naast Samson geeft sowieso een heel andere vibe, maar ik ga ook heel anders met hem om: gekker, vrolijker. Gert was een soort vaderfiguur en ik ben meer een grote zus voor Samson. Officieel ben ik geïntroduceerd als het extra baasje van Samson. Een soort co-ouder. We vonden het namelijk erg belangrijk om Gert niet zo maar te laten verdwijnen na dertig jaar. Dan zou het net lijken alsof hij dood is.”

Hoe reageren ouders, die in hun kindertijd al Samson en Gert keken, op Samson en Marie ?

„Op sociale media krijg ik veel positieve berichten van moeders die het erg leuk vinden dat ik de ’traditie’ – want dat is het eigenlijk ook wel een beetje – voortzet. In Het Theaterspookje komen daarom ook genoeg traditionele Samson-grapjes voor.”

Ah! Zoals: ’Ik moest kloppen, want de bel doet het niet’?

„Ja, inderdaad! Samson en ik hebben een camper, die heeft überhaupt geen deurbel. Ook komen de oude vrienden van Gert, Van Leemhuyzen en Alberto, terug in de show. We wilden de voorstelling namelijk ook leuk en herkenbaar maken voor de ouders. Het is toch super als zij denken: ’Hé, dat herken ik van vroeger’?”

Je bent in coronatijd begonnen met optreden in België, hoe was dat?

„Een beetje gek, want iedereen had nog vaste plaatsen en mondmaskers op. Ik kon helemaal niet zien of de kinderen meezongen, terwijl het juist zo leuk is als iedereen meezingt en als kinderen naar voren komen om samen te dansen. Ik ben blij dat dat allemaal weer kan, zoals het hoort.”

Heb je lang gerepeteerd?

„Nee, ik denk nog geen twee weken. Mijn collega’s, Walter Baele en Koen Crucke, zijn beiden acteurs die al tientallen jaren shows maken met Samson. Tuurlijk blijft het dan alsnog spannend om zo snel het podium op te stappen, maar ik weet: ik ben omringd door mensen die mij hebben zien opgroeien, want ik ging vaak met mijn vader mee naar repetities. Walter en Koen voelen als familie. Als ik een foutje maak of mijn tekst vergeet, hoef ik ze alleen maar even aan te kijken. Zij weten dan precies hoe ze het leuk kunnen oplossen.”

Wat hoop je de kinderen die komen kijken, mee te geven?

„Ik kan natuurlijk niet te veel verklappen, maar de boodschap van de show is: als je een nieuw iemand ontmoet, moet je niet meteen oordelen. Probeer eerst diegene beter te leren kennen.”

Over ’leren kennen’ gesproken: twee weken geleden werd de laatste aflevering van jullie realityserie De Verhulstjes uitgezonden. Hoe was het om zo’n groot deel van je privéleven en dat van je familie voor een aantal jaar op straat te leggen?

„Weet je, het is grappig… Ik vind het helemaal niet erg om camera’s om me heen te hebben als ik bijvoorbeeld op het podium sta. Maar in mijn pyjama op de bank mét een camera erbij, dat was in het begin wel even wennen. Gelukkig kreeg ik vrijwel alleen maar positieve reacties. Nadat de laatste aflevering was uitgezonden, kreeg ik honderd lieve berichtjes van kijkers. Ze zeiden: ’Wat jammer dat het nu al voorbij is, ik werd er zo vrolijk van.’ Dat tweede was precies onze bedoeling: mensen blij maken!”

Er zijn ook wel minder positieve dingen over je familie naar buiten gekomen, zoals de affaire van je vader met K3-zangeres Josje. Hoe ga je om met negatieve reacties?

„Ik heb me er al langere tijd geleden bij neergelegd dat niet iedereen ons en het programma leuk vindt. Als mensen iets negatiefs willen zeggen, dan doen ze dat toch wel. Mijn familie en ik hebben daar van te voren natuurlijk goed met elkaar over gesproken: willen we wel écht zo veel van ons privéleven laten zien? Maar al snel zeiden we: ’We gaan gewoon onszelf zijn en we zien wel wat mensen van ons vinden.’ Ik focus mij liever op de positieve berichten, want zodra je je druk begint te maken over de negativiteit van anderen, word je daar heel ongelukkig van. Je moet ook zelf een beetje blij blijven.”

Samson & Marie, Het Theaterspookje is zaterdag 25 februari te zien in De Kring in Roosendaal.

